"Только вперед": как звезды спорта и шоу-бизнеса вдохновляют сборную Украины на матч Евро-2020 со Швецией

"Только вперед": как звезды спорта и шоу-бизнеса вдохновляют сборную Украины на матч Евро-2020 со Швецией

Команде Андрея Шевченко пожелали удачи в важном противостоянии.

Известные украинцы присоединились к флешмобу Президента Украины Владимира Зеленского, который обратился со словами поддержки к сборной Украины накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции.

Пожелания победы в историческом для "сине-желтых" поединке оставили в соцсетях украинские звезды спорта и шоу-бизнеса.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева записала видеообращение на украинском языке в Instagram.

"Ребята, я, как спортсменка, знаю, что такое с достоинством представлять Украину на международных соревнованиях. На вас лежит большая ответственность, ведь за вами будут следить миллионы украинцев из разных уголков мира. Помните об этом, когда будете надевать сине-желтые футболки с трезубцем и выходить на поле в Глазго. Отдайте все свои силы ради победы. Желаю вам успеха. Болеем за вас. Верим в вас. Слава Украине!", - обратилась Подкопаева.

Эмоциональное видеообращение к команде Андрея Шевченко также записала сборная Украины по борьбе во главе с чемпионом-депутатом Жаном Беленюк. Борцы громко пожелали украинским футболистам победить шведов.

Не обошли вниманием знаковую футбольную битву и представители украинской эстрады. Ирина Билык призвала активно болеть за команду Шевченко.

"Все болеем за нашу сборную Украины по футболу", - написала певица в Instagram.

Другой музыкальный исполнитель Александр Пономарев разместил в соцсетях видео, где вместе с сыном едет на самокате и поет "Оле, оле, оле, Украина - чемпион" в поддержку национальной команды.

Известный певец Виктор Павлик также записал видеообращение перед игрой Швеция - Украина.

"Хочу поддержать нашу сборную, у которой сегодня очень ответственная игра. Хочу напомнить, что вся Украина с вами. Мы очень вас поддерживаем, любим и верим в нашу общую победу. Вперед к победам", - сказал Павлик.

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя пожелал главной футбольной команде страны успеха вместе с сыновьями.

"Вся страна вместе со сборной. Сегодня нас будет сорок миллионов на стадионе! И победа будет!", - написал артист.

Вся страна вместе со сборной. Сегодня нас будет сорок миллионов на стадионе! И победа будет !!! Опубликовано Taras Topolya вторнике, 29 июня 2021

В флешмобе в поддержку украинской сборной приняла участие певица Наталья Могилевская.

"Ребята, вся страна с вами! Все болеем! Держитесь! С вами вся Украина! Только вперед!", - гонит она вперед подопечных Шевченко.

Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт подробно освещает ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.

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Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

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Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинской сборной

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