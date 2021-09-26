Топ-3 уже близко: "Заря" в гостях нанесла разгромное поражение "Днепру-1"

Топ-3 уже близко: "Заря" в гостях нанесла разгромное поражение "Днепру-1"

"Мужики" вышли на пятое место в Чемпионате страны.

Луганская "Заря" разгромила "Днепр-1" в поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:0.

"Мужики" уже на 18-й минуте матча претендовали на пенальти после игры рукой в пределах своей штрафной площади защитником хозяев Нельсоном, однако после просмотра видеоповтора момента арбитр отменил свое решение о назначении 11-метрового удара.

Тем не менее, спустя три минуты луганчане таки открыли счет. Сергей Булеца забил первый мяч в игре, удачно сыграв на добивании.

После этого отличиться могли обе команды, но удача снова улыбнулась "Заре". На 87-й минуте, когда днепряне уже играли в меньшинстве после удаления за повторное предупреждение Игоря Когута, забитым мячом отметился Владислав Кочергин.

В оставшееся время "мужики" довели дело до разгрома. Сначала хозяев в третий раз огорчил Захедитабар Шахаб, а затем дубль оформил Кочергин.

"Заря" (17 очков) поднялась на 5-е место в турнирной таблице. "Днепр-1" (16 баллов) - 7-й.

В 10-м туре УПЛ "Заря" 3 октября примет черниговскую "Десну", а "Днепр-1" днем ранее в гостях встретится со "Львовом".

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