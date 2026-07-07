Топ-8 для Костюк: определились четвертьфинальные пары Уимблдона-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Определились четвертьфинальные пары Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде. В том числе в эту стадию вышла украинская теннисистка Марта Костюк.

В 1/8 финала 24-летняя уроженка Киева одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (6:4, 6:4).

За путевку в полуфинал Марта посоревнуется с итальянкой Жасмин Паолини. Этот матч состоится в среду, 8 июля. Для Костюк это будет первый в карьере четвертьфинал на Уимблдоне.

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Победительница матча Костюк — Паолини в полуфинале травяного мэйджора встретится с триумфаторкой пары Линда Носкова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Пары 1/4 финала Уимблдона-2026

Наоми Осака (Япония) — Каролина Мухова (Чехия)

Джессика Пегула (США) — Кори Гауфф (США)

Марта Костюк (Украина) — Жасмин Паолини (Италия)

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Линда Носкова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия)

Женские четвертьфиналы на Уимблдоне состоятся 7 и 8 июля. Полуфиналы запланированы на 9 июля, а финал — в субботу, 11 июля.

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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