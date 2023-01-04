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Топ-клуб АПЛ сделал "Аталанте" официальное предложение по трансферу Малиновского

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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282
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Топ-клуб АПЛ сделал "Аталанте" официальное предложение по трансферу Малиновского

Фото: Associated Press

Украинец может уже этой зимой перебраться в английскую Премьер-лигу.

Лондонский "Тоттенхэм" обратился к "Аталанте" с официальным запросом о переходе полузащитника Руслана Малиновского.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, шпоры хотят арендовать 29-летнего украинца до конца сезона.

Предложенное лондонцами арендное соглашение также содержит пункт о выкупе трансфера Малиновского. Однако он станет обязательным только при выполнении на протяжении второй половины сезона определенных прописанных условий.

Финансовые детали предложения "Тоттенхэма" не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Марсель".

  • В этом сезоне украинец сыграл 14 матчей за "бергамасков" в Серии А, забил один гол и отдал 2 ассиста.
  • Сейчас "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, тогда как "Тоттенхэм" идет пятым в АПЛ.

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Дата публикации
Просмотры
282
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