Топ-клуб АПЛ сделал "Аталанте" официальное предложение по трансферу Малиновского

Украинец может уже этой зимой перебраться в английскую Премьер-лигу.
Лондонский "Тоттенхэм" обратился к "Аталанте" с официальным запросом о переходе полузащитника Руслана Малиновского.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, шпоры хотят арендовать 29-летнего украинца до конца сезона.
Предложенное лондонцами арендное соглашение также содержит пункт о выкупе трансфера Малиновского. Однако он станет обязательным только при выполнении на протяжении второй половины сезона определенных прописанных условий.
Финансовые детали предложения "Тоттенхэма" не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Марсель".
- В этом сезоне украинец сыграл 14 матчей за "бергамасков" в Серии А, забил один гол и отдал 2 ассиста.
- Сейчас "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, тогда как "Тоттенхэм" идет пятым в АПЛ.
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