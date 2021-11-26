Топ-клубы АПЛ попытаются подписать ключевого защитника "Барселоны"

"Каталонцы" не могут договориться о новом контракте с Араухо.

"Барселона" безуспешно пытается договориться о пролонгации контакта с ключевым центрбэком команды Рональд Араухо. Усложняет ход переговоров интерес к 22-летнему уругвайцу со стороны клубов АПЛ.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что защитником интересуются "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Таким образом футболист, чей контракт истекает летом 2023 года, может покинуть свой нынешний клуб в ближайшие два трансферных окна. Барселона рассматривает такую возможность, чтобы не потерять игрока бесплатно и пополнить сокровищницу пустующего клуба.

В этом сезоне Араухо сыграл в 9 матчах "Барселоны" в чемпионате Испании, забив один гол;

Каталонский клуб занимает 7 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 20 очков.

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