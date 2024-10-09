Топовый боксер супертяжелого веса сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился ожиданиями от боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

41-летний китайский боксер считает, что украинец во второй раз сможет победить "Цыганского короля".

"Думаю, Усик снова победит. Оба боксера выступили хорошо в прошлом поединке, но я верю, что навыки оплачивают счета в боксе, а Усик точно искусный боксер. Он хорошо двигается, легок на ногах и много бьет, хорошо использует комбинации.

Фьюри тоже отличный боксер, мне нравится его стиль, но немного склоняюсь в сторону Усика", – сказал Чжилей в интервью Seconds Out.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Усик – Фьюри: итоги первого боя

В ночь на 19 мая 2024 года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в Эр-Рияде. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции украинца после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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