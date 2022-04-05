Торгуют награбленным: в России выставили на продажу олимпийку сборной Украины, украденную под Броварами

Российские захватчики пытаются выручить деньги за взятые в Украине "трофеи".
Российские военные не стесняются продавать в Интернете награбленные в Украине вещи мирного населения. На ресурсе Avito появилось объявление о продаже олимпийки сборной Украины, украденной оккупантами под Броварами.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
"Российские мародеры уже торгуют награбленным. У нормальных людей трофеи - это захваченное в бою оружие врага. У россиян "трофеи" - это украденные во время ограблений и мародерства вещи гражданского населения.
"Мародеры", передайте эти вещи в расположение сборной России по футболу, хотя даже они ей не помогут. Когда там футбол?" - говорится на страницах УАФ в соцсетях.
Ранее сообщалось, что стал известен календарь матчей сборной Украины в случае выхода на ЧМ-2022.
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