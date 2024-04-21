Тотальное доминирование и нокдаун: украинец Деревянченко эффектно разбил американца (видео)

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко победил американца Вона Александера в поединке, который состоялся в ночь на 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США).

Бой с участием украинца стал частью андеркарда поединка чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девина Хейни с Райаном Гарсией.

Деревянченко и Александер прошли всю дистанцию из 10 раундов. В течение всего боя украинец доминировал в ринге. В восьмом раунде он мощным ударом по корпусу отправил соперника в нокдаун.

По итогам боя все три судьи отдали победу украинцу в каждом из раундов – 100:89.

Деревянченко – Александер: полное видео боя

Теперь в послужном списке 38-летнего Деревянченко 15 побед (10 – нокаутом) и 5 поражений. В своем предыдущем бою он единогласным судейским решением проиграл мексиканцу Хайме Мунгии.

Для Александера это 11-е поражение на профиринге. Также на его счету 18 побед (11 – нокаутом) и одна ничья.

Напомним, за свою карьеру Деревянченко трижды имел шанс стать чемпионом мира, но так и не сумел этого сделать. В 2018 году он уступил американцу Дэниелу Джейкобсу в бою за титул IBF, в 2019-м проиграл казаху Геннадию Головкину в поединке за пояса IBF и IBO, а в 2020-м проиграл Джермаллу Чарло в поединке за титул WBC.

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