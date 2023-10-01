Тотальное доминирование: "Канело" с нокдауном разбил Чарло в бою двух абсолютных чемпионов мира

Знаменитый мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил американца Джермелла Чарло в главном поединке вечера бокса, который состоялся в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

На кону в этом бою стояло звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе, которым владел "Канело". Чарло вышел на поединок в статусе действующего "абсолюта" в первом среднем весе, так что ему пришлось подняться на две весовые категории.

Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов. "Канело" доминировал на протяжении всего поединка. В седьмом раунде Альварес даже отправил соперника в нокдаун, но Чарло поднялся с колена.

По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Альваресу – 118-109, 118-109, 119-108.

Таким образом, мексиканец защитил звание "абсолюта" во втором среднем весе. В послужном списке Сауля теперь 60 побед (39 – нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.

На счету Джермелла Чарло 35 побед (19 – нокаутом), одна ничья и два поражения на профиринге.

Добавим, что в андеркарде этого боя украинец Александр Гвоздик во втором раунде нокаутировал бразильца Исаака Родригеса.

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