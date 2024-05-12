Тотальное доминирование: обнародованы судейские записки и статистика ударов боя Ломаченко – Камбосос

Стали известны статистические итоги боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом, в котором украинец ярко нокаутировал австралийца и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Поединок в австралийском городе Перт завершился в одиннадцатом раунде. Ломаченко мощным ударом по корпусу отправил соперника в нокдаун. Камбосос встал и попытался продолжить бой. Однако украинец моментально зажал соперника в углу ринга и взялся бомбардировать корпус оппонента – рефери вмешался и зафиксировал досрочную победу Василия.

Как показывают судейские записки, после 10 раундов украинец был впереди на карточках у всех трех судей: 99-91, 98-92 и 99-91.

Двое судей отдали австралийцу по одному раунду в поединке против Ломаченко. Еще один арбитр посчитал два раунда в пользу Камбососа.

Cards when it was stopped pic.twitter.com/1yJW6xidtv — Evan Korn (@KornerMan44) 12 мая 2024

Статистика ударов подтверждает огромное преимущество нашего соотечественника. За весь поединок Ломаченко нанес 480 ударов, 175 из которых были точными. Камбосос выбросил 371 удар, но только 40 точных.

Украинец нанес 70 из 270 точных джебов и 105 из 210 силовых ударов. Австралиец донес до цели только 4 джеба из 182 и 36 из 189 силовых ударов.

5/11 ESPN-Loma KO 11 Kambosos. Dominant performance by Loma, который landed 50% его Power punches, при ограничении Kambosos to 40 landed punches & connect pct. of 11%. pic.twitter.com/QEmYiQGjYw — CompuBox (@CompuBox) May 12, 2024

Для Ломаченко это был первый бой с мая 2023 года, когда он единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Камбосос потерпел третье поражение в своей карьере. Также в послужном списке 30-летнего австралийца 21 победа (10 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула.

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