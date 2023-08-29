Тотальное уничтожение: "Атлетико" одержал свою самую большую выездную победу в истории Ла Лиги (видео)

Мадридский "Атлетико" одержал сокрушительную победу над "Райо Вальекано" в выездном матче 3-го тура испанской Ла Лиги – 0:7 .

В первом тайме команда Диего Симеоне трижды поразила ворота гостей – отличились Антуан Гризманн, Мемфис Депай и Науэль Молина.

После перерыва "матрасники" не стали играть на удержание счета и огорчили соперника еще четырьмя мячами. Дубль оформил Альваро Мората, еще по голу забили Анхель Корреа и Маркос Льоренте.

Обзор матча

Отметим, что это самая большая выездная победа "Атлетико" в истории Ла Лиги. В XXI веке "матрасники" забили семь мячей в одном матче турнира только во второй раз. До этого они в 2013 году дома разбили "Хетафе" со счетом 7:0.

7 — Сегодня 7-0 win на Vallecas является Атлетико de Madrid's сильный путь к войне в @LaLigaEN истории, и только в течение последнего времени они должны были скорить 7 роликов в борьбе в чемпионате в 21st century (7-0 v Getafe в 2013) .



Historic. pic.twitter.com/D5uUB6cSYn — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2023

После трех туров команда Симеоне с 7 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании, отставая на два балла от мадридского "Реала". В свою очередь, "Райо Вальекано" (6 баллов) располагается на 8-й позиции.

В следующем туре Ла Лиги "матрасники" 3 сентября примут "Севилью", а "Райо Вальекано" днем ранее на выезде будет играть с "Бетисом".

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