Тотальное уничтожение: "Бавария" с хет-триком Кейна растоптала аутсайдера Бундеслиги (видео)

"Бавария" на собственном поле разбила "Майнц" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 8:1 .

На 13-й минуте игры мюнхенцев вывел вперед Гарри Кейн, а через семь минут Леон Горецка удвоил преимущество хозяев поля.

На 31-й минуте гости сократили отставание усилиями Надима Амири, однако перед перерывом Кейн оформил дубль.

Во втором тайме мяч еще пять раз побывал в воротах "Майнца". По голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, а также Кейн и Горецка, которые завершили матч с хет-триком и дублем соответственно.

Обзор матча "Бавария" – "Майнц"

Отметим, что для Кейна это уже четвертый хет-трик в этом сезоне Бундеслиги. 30-летний англичанин забил 30 голов в 25 матчах чемпионата, что является абсолютным рекордом в дебютном сезоне немецкой лиги. Также в его активе 6 ассистов.

Гарри уверенно возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги – у его ближайшего преследователя, нападающего "Штутгарта" Сэру Гирасси, 21 гол.

Победа позволила мюнхенцам (57 очков) сократить отставание от лидера чемпионата "Байера" до 7 баллов. Однако леверкузенский клуб сыграл на один матч меньше. "Майнц" (16 пунктов) идет в зоне вылета на предпоследней позиции.

В следующем туре чемпионата Германии подопечные Томаса Тухеля 16 марта на выезде встретятся с "Дармштадтом", а "Майнц" в тот же день примет "Бохум".

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