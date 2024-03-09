Тотальное уничтожение: "Бавария" с хет-триком Кейна растоптала аутсайдера Бундеслиги (видео)

Мюнхенцы забили восемь голов в ворота "Майнца".
"Бавария" на собственном поле разбила "Майнц" в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 8:1.
На 13-й минуте игры мюнхенцев вывел вперед Гарри Кейн, а через семь минут Леон Горецка удвоил преимущество хозяев поля.
На 31-й минуте гости сократили отставание усилиями Надима Амири, однако перед перерывом Кейн оформил дубль.
Во втором тайме мяч еще пять раз побывал в воротах "Майнца". По голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, а также Кейн и Горецка, которые завершили матч с хет-триком и дублем соответственно.
Обзор матча "Бавария" – "Майнц"
Отметим, что для Кейна это уже четвертый хет-трик в этом сезоне Бундеслиги. 30-летний англичанин забил 30 голов в 25 матчах чемпионата, что является абсолютным рекордом в дебютном сезоне немецкой лиги. Также в его активе 6 ассистов.
Гарри уверенно возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги – у его ближайшего преследователя, нападающего "Штутгарта" Сэру Гирасси, 21 гол.
Победа позволила мюнхенцам (57 очков) сократить отставание от лидера чемпионата "Байера" до 7 баллов. Однако леверкузенский клуб сыграл на один матч меньше. "Майнц" (16 пунктов) идет в зоне вылета на предпоследней позиции.
В следующем туре чемпионата Германии подопечные Томаса Тухеля 16 марта на выезде встретятся с "Дармштадтом", а "Майнц" в тот же день примет "Бохум".
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