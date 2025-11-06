Тотальное уничтожение: "Динамо" одержало первую победу в основном раунде Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Номинально домашний для "бело-синих" поединок на "Арене Люблин" в польском Люблине завершился со счетом 6:0 .

Подопечные Александра Шовковского открыли счет на 21-й минуте встречи – Денис Попов на ближней штанге головой замкнул подачу с углового от Виталия Буяльского.

После перерыва чемпион Украины увеличил свое преимущество в счете. Сначала на 56-й минуте Эдуардо Герреро забил в пустые ворота, замкнув прострел Александра Пихаленка после того, как Буяльский быстро разыграл штрафной удар на левом фланге.

А уже на 59-й минуте динамовцы в третий раз поразили ворота соперника – Владислав Кабаев протянул мяч к линии штрафной площадки и отличным ударом отправил его в ближний угол.

На этом киевляне не остановились и на 67-й минуте забили четвертый мяч - Кабаев передачей с правого фланга нашел Буяльского, а тот реализовал выход один на один с вратарем боснийского клуба.

На 78-й минуте "Динамо" забило в пятый раз – Николай Шапаренко выполнил заброс к левому флангу штрафной площадки, где Андрей Ярмоленко ударом слета расстрелял ворота соперника.

Этим все не кончилось. На 83-й минуте Владислав Бленуце отгрузил шестой мяч в ворота боснийской команды, головой замкнув подачу Шапаренко с углового.

Обзор матча "Динамо" – "Зриньски"

Для "Динамо" это первая победа в основном раунде Лиги конференций. Ранее киевляне проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2) и разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3).

Благодаря победе "Динамо" (3 очка) пенилось на 24-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций.

Впереди "Динамо" ждут еще три поединка в основном раунде Лиги конференций, в которых соперниками киевлян будут "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

В следующем туре Лиги конференций "бело-синие" 27 ноября на выезде сыграют с "Омонией"

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.