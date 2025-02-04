Тотальное уничтожение: сборная Украины по футзалу еще раз победила Германию в отборе к Евро-2026

Сборная Украины по футзалу разгромила команду Германии в матче четвертого тура квалификации к чемпионату Европы-2026. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в молдавском Кишиневе завершился со счетом 9:0 .

В первом тайме украинцы трижды поразили ворота соперника – дубль оформил Евгений Жук, еще один мяч забил Андрей Мельник.

Во второй половине встречи подопечные Александра Косенко не сбавили обороты и еще шесть раз огорчили немецкую команду. По два гола забили Даниил Абакшин и Евгений Жук, по одному мячу в свой актив занесли Николай Микитюк и Артем Фаренюк.

Таким образом, сборная Украины по футзалу выиграла четвертый матч подряд в отборе к Евро-2026. Наша команда стартовала в квалификации разгромной победой над Кипром (7:0), а затем обыграла Румынию (2:0) и на выезде одолела Германию (5:3).

После четырех сыгранных матчей украинская сборная с 12 очками единолично возглавляет свою группу отбора на Евро-2026. "Сине-желтые" опережают Румынию (6 баллов), а также Германию (3) и Кипр (0).

Заключительные матчи квалификации на континентальное первенство сборная Украины проведет в апреле этого года с Кипром и Румынией.

В финальную часть Евро-2026 напрямую выйдут победители групп, а восемь лучших команд, занявших вторые места, разыграют в плей-офф еще четыре путевки на континентальное первенство.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Хозяева финального турнира автоматически получили право поучаствовать в нем.

Напомним, сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу.

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