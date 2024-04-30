Тотальное уничтожение: сборная Украины по хоккею одержала третью подряд победу на ЧМ-2024

Сборная Украины по хоккею разгромила команду Китая в матче третьего тура чемпионата мира-2024 в Дивизионе IB со счетом 9:0 .

В первом периоде "сине-желтые" четыре раза отличились в воротах соперника – шайбы забросили Игорь Мережко, Александр Пересунько, Филипп Пангелов-Юлдашев и Алексей Ворона.

Во второй 20-минутке команда Дмитрия Христича увеличила свое преимущество до шести шайб усилиями Виталия Ляльки и Пересунько, оформившего дубль.

Третий период также закончился триумфом украинцев, которые забросили еще три шайбы – точные удары нанесли Лялька и Мережко, таким образом сделав дубли. Еще одна шайба в активе Андрея Денискина.

Для сборной Украины это третья подряд победа на ЧМ-2024, который проходит в Литве. В стартовом матче наша команда разгромила Эстонию (8:0), а во втором туре обыграла Нидерланды (4:0).

После трех сыгранных поединков "сине-желтые" с 9 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу Дивизиона IB, опережая на три балла Литву (имеет матч в запасе) и Китай. Нидерланды, Испания и Эстония пока что зачетных пунктов не набирали.

Следующий матч украинцы проведут в среду, 1 мая, против Испании. Начало – в 12:30 по киевскому времени.

В заключительном поединке ЧМ-2024 украинская сборная в пятницу, 3 мая, сразится с Литвой. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Украины в пятый раз подряд играет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. Победитель дивизиона получит путевку во второй дивизион (IA) чемпионата мира на следующий год. Команда, занявшая последнее место, вылетит в четвертый дивизион (IIA).

Напомним, в прошлом году "сине-желтые" до последнего претендовали на выход в дивизион IA, однако в решающем матче за повышение в классе проиграли Японии.

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