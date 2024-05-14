Тоттенхэм – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на сверхважный матч АПЛ

Потеря очков в поединке со "шпорами" может стоить "горожанам" чемпионства.

Во вторник, 14 мая, "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити" в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" (85 очков) подходит к матчу со "шпорами" на втором месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на один балл отстает от лидера "Арсенала", но имеет игру в запасе.

"Тоттенхэм" (63 очка) с поединком в запасе идет на пятой позиции и сохраняет шансы побороться с "Астон Виллой" (68 пунктов) за четвертую строчку и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

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Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Несомненным фаворитом матча является манчестерский клуб. На победу "небесно-голубых" можно поставить с коэффициентом 1,41. Ничья – 5,80. Выигрыш "шпор" – 6,90.

Отметим, что все поединки заключительного тура АПЛ будут проходить параллельно, 19 мая, в 18:00 по киевскому времени. "Манчестер Сити" примет "Вест Хэм" в заочной борьбе за чемпионство с "Арсеналом", который дома сыграет против "Эвертона". А "Тоттенхэм" завершит сезон выездным матчем против "Шеффилд Юнайтед".

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