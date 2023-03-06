Тоттенхэм – Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 8 марта, "Тоттенхэм" дома встретится с "Миланом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами завершился победой "Милана" со счетом 1:0.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Милан

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Миланом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Тоттенхэм – Милан

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы лондонского клуба. На победу подопечных Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничья – 3,60. Выигрыш чемпиона Италии – 4,00.

А вот фаворитом двухматчевого противостояния называются уже "россонери". На выход "Милана" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,62. На то, что путевку в следующую стадию плей-офф завоюют "шпоры", коэффициент равен 2,42.

В прошлом уикенде "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" (1:0) в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

"Милан" в последнем матче в гостях уступил "Фиорентине" (2:1) в Серии А. Команда Стефано Пиоли с 47 баллами идет пятой в чемпионате Италии.

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