"Тоттенхэм" нанес поражение "Эвертону" с Миколенко и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

На 9-й минуте встречи хозяев вывел вперед Ришарлисон, замкнув прострел Бреннана Джонсона.

На 18-й минуте "шпоры" удвоили свое преимущество – результативный удар нанес Сон Хын Мин.

Сразу после перерыва "ириски" могли сократить отставание в счете – Доминик Калвер-Льюин отправил мяч в ворота лондонского клуба, но гол был отменен из-за нарушения правил.

На 82-й минуте подопечные Шона Дайча забили уже по правилам – Андре Гомеш из пределов штрафной точно пробил низом в дальний угол. Однако спастись от поражения мерсисайдский коллектив не смог.

Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл полный матч. Украинец был одним из лучших среди футболистов своей команды.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Эвертон"

Для "Тоттенхэма" это третья подряд победа в АПЛ. Подопечные Анге Постекоглу (36 очков) поднялись на четвертое место в турнирной таблице. "Эвертон" прервал свою серию из четырех побед подряд в чемпионате Англии и с 16 баллами идет на 16-й строчке.

Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.

В следующем туре "Тоттенхэм" 28 декабря на выезде сыграет против "Брайтона", а команда Миколенко днем ранее примет "Манчестер Сити".

Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" безвольно проиграл "Вест Хэму" в матче 18-го тура АПЛ (видео)

Ливерпуль – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 18-го тура АПЛ

"Астон Вилла" сенсационно потеряла очки с аутсайдером и не воспользовалась шансом возглавить АПЛ (видео)