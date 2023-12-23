"Тоттенхэм" нанес поражение "Эвертону" с Миколенко и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)

"Шпоры" одержали третью подряд победу в чемпионате Англии.
"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:1.
На 9-й минуте встречи хозяев вывел вперед Ришарлисон, замкнув прострел Бреннана Джонсона.
На 18-й минуте "шпоры" удвоили свое преимущество – результативный удар нанес Сон Хын Мин.
Сразу после перерыва "ириски" могли сократить отставание в счете – Доминик Калвер-Льюин отправил мяч в ворота лондонского клуба, но гол был отменен из-за нарушения правил.
На 82-й минуте подопечные Шона Дайча забили уже по правилам – Андре Гомеш из пределов штрафной точно пробил низом в дальний угол. Однако спастись от поражения мерсисайдский коллектив не смог.
Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и отыграл полный матч. Украинец был одним из лучших среди футболистов своей команды.
Обзор матча "Тоттенхэм" – "Эвертон"
Для "Тоттенхэма" это третья подряд победа в АПЛ. Подопечные Анге Постекоглу (36 очков) поднялись на четвертое место в турнирной таблице. "Эвертон" прервал свою серию из четырех побед подряд в чемпионате Англии и с 16 баллами идет на 16-й строчке.
Отметим, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Мерсисайдский клуб пытается оспорить это наказание.
В следующем туре "Тоттенхэм" 28 декабря на выезде сыграет против "Брайтона", а команда Миколенко днем ранее примет "Манчестер Сити".
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