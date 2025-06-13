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"Тоттенхэм" назначил нового тренера, которы покинул клуб украинца в АПЛ
Томас Франк отныне будет работать со "шпорами".
"Тоттенхэм", который в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги Европы, объявил о назначении новым главным тренером команды Томаса Франка.
Контракт с 51-летним датским специалистом рассчитан до 2028 года, сообщается на официальном сайте "шпор".
Предыдущим местом работы Франка был другой клуб АПЛ – "Брентфорд", в составе которого выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк.
Томас возглавлял "пчел" с 2018 года. В сезоне-2024/25 "Брентфорд" занял десятое место в турнирной таблице АПЛ.
У руля лондонского клуба Франк заменил Ангелоса Постекоглу, который был уволен на прошлой неделе.
В сезоне 2024/25 "Тоттенхэм" финишировал на 17-й строчке в АПЛ, на границе с зоной вылета.
В то же время, "шпоры" выиграли первый еврокубковый трофей за 41 год – Лигу Европы, одолев в финале "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов, миланский "Интер", назначил нового главного тренера.