"Тоттенхэм" назначил нового тренера, которы покинул клуб украинца в АПЛ

Томас Франк / © Associated Press

Реклама

"Тоттенхэм", который в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги Европы, объявил о назначении новым главным тренером команды Томаса Франка.

Контракт с 51-летним датским специалистом рассчитан до 2028 года, сообщается на официальном сайте "шпор".

Предыдущим местом работы Франка был другой клуб АПЛ – "Брентфорд", в составе которого выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Реклама

Томас возглавлял "пчел" с 2018 года. В сезоне-2024/25 "Брентфорд" занял десятое место в турнирной таблице АПЛ.

У руля лондонского клуба Франк заменил Ангелоса Постекоглу, который был уволен на прошлой неделе.

В сезоне 2024/25 "Тоттенхэм" финишировал на 17-й строчке в АПЛ, на границе с зоной вылета.

В то же время, "шпоры" выиграли первый еврокубковый трофей за 41 год – Лигу Европы, одолев в финале "Манчестер Юнайтед".

Реклама

Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов, миланский "Интер", назначил нового главного тренера.