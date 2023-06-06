"Тоттенхэм" объявил о назначении нового главного тренера: за что его критикуют фанаты

"Тоттенхэм" назначил Ангелоса Постекоглу новым главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

57-летний австралийский специалист подписал с лондонским клубом контракт на четыре года.

Постекоглу начнет работу с командой 1 июля. Кто войдет в его тренерский штаб, пока неизвестно.

До этого Ангелос с 2021 года возглавлял шотландский "Селтик". Вместе с "кельтами" он завоевал пять трофеев. В частности, в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги.

Ранее Постекоглу тренировал греческий клуб "Панахаики", австралийские клубы и национальную сборную, а также возглавлял японскую "Йокогаму Маринос".

Стоит отметить, что многие болельщики "шпор" уже раскритиковали руководство лондонского клуба за назначение Постекоглу. Фанатам не понравилось, что за 27 лет тренерской карьеры он так и не получил лицензию UEFA Pro.

Напомним, сезон АПЛ-2022/23 "Тоттенхэм" завершил на восьмом месте в итоговой турнирной таблице, не сумев пробиться в еврокубки.

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