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"Тоттенхэм" с историческим рекордом Кейна нанес поражение "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Тоттенхэм" с историческим рекордом Кейна нанес поражение "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

Фото: Associated Press

Команда Хосепа Гвардиолы не воспользовалась возможностью приблизиться к "Арсеналу".

"Тоттенхэм" на собственном поле обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ)1:0.

Единственный гол в этой встрече "шпоры" забили в первом тайме. На 15-й минуте Харри Кейн из пределов штрафной расстрелял ворота "горожан" после передачи Пьера Хейберга.

Этот гол 29-летнего нападающего сборной Англии стал историческим. Кейн с 267 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма", обойдя Джимми Гривза, который с 1961-го по 1970 год настрелял 266 голов в футболке "шпор".

Отметим, что завершали матч подопечные Антонио Конте в меньшинстве – вторую желтую карточку на 87-й минуте получил Кристиан Ромеро.

Обзор матча

"Тоттенхэм" (39 очков) закрепился на пятом месте в АПЛ. "Манчестер Сити" (45 баллов) продолжает занимать вторую позицию – "горожане" на 5 пунктов отстают от лидера чемпионата – "Арсенала" украинца Александра Зинченко, который также имеет матч в запасе.

В следующем туре "шпоры" 11 февраля на выезде сыграют с "Лестером". Команда Гвардиолы на следующий день примет "Астон Виллу".

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Дата публикации
Просмотры
747
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