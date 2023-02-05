"Тоттенхэм" с историческим рекордом Кейна нанес поражение "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы не воспользовалась возможностью приблизиться к "Арсеналу".

"Тоттенхэм" на собственном поле обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "шпоры" забили в первом тайме. На 15-й минуте Харри Кейн из пределов штрафной расстрелял ворота "горожан" после передачи Пьера Хейберга.

Этот гол 29-летнего нападающего сборной Англии стал историческим. Кейн с 267 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма", обойдя Джимми Гривза, который с 1961-го по 1970 год настрелял 266 голов в футболке "шпор".

Harry Edward Kane: большой игрок игрока в истории Tottenham Hotspur футбольный клуб. pic.twitter.com/vYtzOI8HcT — Squawka (@Squawka) February 5, 2023

Отметим, что завершали матч подопечные Антонио Конте в меньшинстве – вторую желтую карточку на 87-й минуте получил Кристиан Ромеро.

Обзор матча

"Тоттенхэм" (39 очков) закрепился на пятом месте в АПЛ. "Манчестер Сити" (45 баллов) продолжает занимать вторую позицию – "горожане" на 5 пунктов отстают от лидера чемпионата – "Арсенала" украинца Александра Зинченко, который также имеет матч в запасе.

В следующем туре "шпоры" 11 февраля на выезде сыграют с "Лестером". Команда Гвардиолы на следующий день примет "Астон Виллу".

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