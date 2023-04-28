"Тоттенхэм" совершил яркий камбэк и спасся от поражения в матче АПЛ с "Манчестер Юнайтед"

"Шпоры" во втором тайме смогли отыграть отставание в два мяча.

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" расписали боевую ничью в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:2 .

Первый тайм остался за гостями. До перерыва команда Эрика тен Хага вела в счете 0:2 благодаря голам Джейдона Санчо (7 минута) и Маркуса Рашфорда (44').

Однако во второй половине встречи "шпоры" оформили камбэк – отличились Педро Порро (56') и Сон Хын Мин (79').

"Тоттенхэм" (54 очка) вышел на пятое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" идет четвёртым, набрав 60 баллов. Также у "красных дьяволов" есть две игры в запасе.

В следующем туре "шпоры" 30 апреля на выезде сыграют с "Ливерпулем". В тот же день МЮ примет "Астон Виллу".

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