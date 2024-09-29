"Тоттенхэм" в большинстве разбил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 6-го тура АПЛ (видео)

"Шпоры" забили в ворота "красных дьяволов" три безответных мяча.

"Тоттенхэм" разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 0:3 .

Уже на третьей минуте встречи "шпоры" повели в счете – Бреннан Джонсон поразил пустой угол ворот после прострела от Мики ван де Вена.

Перед перерывом "манкунианцы" остались в меньшинстве – Бруну Фернандеш на 42-й минуте заработал прямую красную карточку и удаление за фол против Джеймса Мэддисона.

Во втором тайме подопечные Ангелоса Постекоглу использовали численное преимущество и дважды забили в ворота "красных дьяволов". На 47-й минуте после рикошета отличился Деян Кулусевски.

А на 77-й минуте окончательный счет игры установил Доминик Соланке, в падении переправив мяч в ворота после подачи с углового и скидки головой, которую выполнил Папе Матар Сарр.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Тоттенхэм" с 10 очками поднялся на восьмое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" занимает 12-ю позицию, имея в своем активе 7 баллов.

В следующем туре английского чемпионата "шпоры" 6 октября на выезде встретятся с "Брайтоном", а подопечные Эрика тен Хага в тот же день в гостях сразятся с "Астон Виллой".

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