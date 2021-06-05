Товарищеские матчи перед Евро-2020: календарь и результаты поединков участников турнира

Как команды готовятся к важному старту.
Команды-участницы уже определились с заявками на Чемпионат Европы-2020. Но до старта турнира осталось еще несколько дней, поэтому сборные вовсю используют это время, чтобы подготовиться к нему через товарищеские матчи.
- Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
- Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
- Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
|ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ ПЕРЕД ЕВРО-2020
|Вторник, 1 июня
|19:00
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|1:1
|СЛОВЕНИЯ
|19:00
|СЛОВАКИЯ
|1:1
|БОЛГАРИЯ
|19:00
|ХОРВАТИЯ
|1:1
|АРМЕНИЯ
|21:45
|ПОЛЬША
|1:1
|РОССИЯ
|Среда, 2 июня
|21:45
|НИДЕРЛАНДЫ
|2:2
|ШОТЛАНДИЯ
|22:00
|АНГЛИЯ
|1:0
|АВСТРИЯ
|22:00
|ГЕРМАНИЯ
|1:1
|ДАНИЯ
|22:05
|ФРАНЦИЯ
|3:0
|УЭЛЬС
|Четверг, 3 июня
|19:00
|ШВЕЙЦАРИЯ
|7:0
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|20:00
|ТУРЦИЯ
|2:0
|МОЛДОВА
|21:00
|УКРАИНА
|1:0
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|21:45
|БЕЛЬГИЯ
|1:1
|ГРЕЦИЯ
|Пятница, 4 июня
|18:00
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|4:0
|КАЗАХСТАН
|19:00
|ФИНЛЯНДИЯ
|0:1
|ЭСТОНИЯ
|20:30
|ИСПАНИЯ
|0:0
|ПОРТУГАЛИЯ
|21:00
|ВЕНГРИЯ
|1:0
|КИПР
|21:45
|ИТАЛИЯ
|4:0
|ЧЕХИЯ
|Суббота, 5 июня
|18:00
|РОССИЯ
|_:_
|БОЛГАРИЯ
|19:00
|УЭЛЬС
|_:_
|АЛБАНИЯ
|21:45
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|АРМЕНИЯ
|Воскресенье, 6 июня
|18:30
|АВСТРИЯ
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|19:00
|АНГЛИЯ
|_:_
|РУМЫНИЯ
|19:00
|ДАНИЯ
|_:_
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|19:00
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|ШОТЛАНДИЯ
|19:00
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|ГРУЗИЯ
|21:45
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|ХОРВАТИЯ
|Понедельник, 7 июня
|19:00
|УКРАИНА
|_:_
|КИПР
|21:45
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|ЛАТВИЯ
|Вторник, 8 июня
|19:00
|ПОЛЬША
|_:_
|ИСЛАНДИЯ
|21:00
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|ИРЛАНДИЯ
|21:15
|ЧЕХИЯ
|_:_
|АЛБАНИЯ
|21:45
|ИСПАНИЯ
|_:_
|ЛИТВА
|22:10
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|БОЛГАРИЯ
|Среда, 9 июня
|21:45
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|ИЗРАИЛЬ