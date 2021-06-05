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Товарищеские матчи перед Евро-2020: календарь и результаты поединков участников турнира

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Товарищеские матчи перед Евро-2020: календарь и результаты поединков участников турнира

Associated Press

Как команды готовятся к важному старту.

Команды-участницы уже определились с заявками на Чемпионат Европы-2020. Но до старта турнира осталось еще несколько дней, поэтому сборные вовсю используют это время, чтобы подготовиться к нему через товарищеские матчи.

  • Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
  • Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
  • Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ ПЕРЕД ЕВРО-2020
Вторник, 1 июня
19:00 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 1:1 СЛОВЕНИЯ
19:00 СЛОВАКИЯ 1:1 БОЛГАРИЯ
19:00 ХОРВАТИЯ 1:1 АРМЕНИЯ
21:45 ПОЛЬША 1:1 РОССИЯ
Среда, 2 июня
21:45 НИДЕРЛАНДЫ 2:2 ШОТЛАНДИЯ
22:00 АНГЛИЯ 1:0 АВСТРИЯ
22:00 ГЕРМАНИЯ 1:1 ДАНИЯ
22:05 ФРАНЦИЯ 3:0 УЭЛЬС
Четверг, 3 июня
19:00 ШВЕЙЦАРИЯ 7:0 ЛИХТЕНШТЕЙН
20:00 ТУРЦИЯ 2:0 МОЛДОВА
21:00 УКРАИНА 1:0 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
21:45 БЕЛЬГИЯ 1:1 ГРЕЦИЯ
Пятница, 4 июня
18:00 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 4:0 КАЗАХСТАН
19:00 ФИНЛЯНДИЯ 0:1 ЭСТОНИЯ
20:30 ИСПАНИЯ 0:0 ПОРТУГАЛИЯ
21:00 ВЕНГРИЯ 1:0 КИПР
21:45 ИТАЛИЯ 4:0 ЧЕХИЯ
Суббота, 5 июня
18:00 РОССИЯ _:_ БОЛГАРИЯ
19:00 УЭЛЬС _:_ АЛБАНИЯ
21:45 ШВЕЦИЯ _:_ АРМЕНИЯ
Воскресенье, 6 июня
18:30 АВСТРИЯ _:_ СЛОВАКИЯ
19:00 АНГЛИЯ _:_ РУМЫНИЯ
19:00 ДАНИЯ _:_ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
19:00 ЛЮКСЕМБУРГ _:_ ШОТЛАНДИЯ
19:00 НИДЕРЛАНДЫ _:_ ГРУЗИЯ
21:45 БЕЛЬГИЯ _:_ ХОРВАТИЯ
Понедельник, 7 июня
19:00 УКРАИНА _:_ КИПР
21:45 ГЕРМАНИЯ _:_ ЛАТВИЯ
Вторник, 8 июня
19:00 ПОЛЬША _:_ ИСЛАНДИЯ
21:00 ВЕНГРИЯ _:_ ИРЛАНДИЯ
21:15 ЧЕХИЯ _:_ АЛБАНИЯ
21:45 ИСПАНИЯ _:_ ЛИТВА
22:10 ФРАНЦИЯ _:_ БОЛГАРИЯ
Среда, 9 июня
21:45 ПОРТУГАЛИЯ _:_ ИЗРАИЛЬ