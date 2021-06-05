Товарищеские матчи перед Евро-2020: календарь и результаты поединков участников турнира

Как команды готовятся к важному старту.

Команды-участницы уже определились с заявками на Чемпионат Европы-2020. Но до старта турнира осталось еще несколько дней, поэтому сборные вовсю используют это время, чтобы подготовиться к нему через товарищеские матчи.

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ ПЕРЕД ЕВРО-2020 Вторник, 1 июня 19:00 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 1:1 СЛОВЕНИЯ 19:00 СЛОВАКИЯ 1:1 БОЛГАРИЯ 19:00 ХОРВАТИЯ 1:1 АРМЕНИЯ 21:45 ПОЛЬША 1:1 РОССИЯ Среда, 2 июня 21:45 НИДЕРЛАНДЫ 2:2 ШОТЛАНДИЯ 22:00 АНГЛИЯ 1:0 АВСТРИЯ 22:00 ГЕРМАНИЯ 1:1 ДАНИЯ 22:05 ФРАНЦИЯ 3:0 УЭЛЬС Четверг, 3 июня 19:00 ШВЕЙЦАРИЯ 7:0 ЛИХТЕНШТЕЙН 20:00 ТУРЦИЯ 2:0 МОЛДОВА 21:00 УКРАИНА 1:0 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 21:45 БЕЛЬГИЯ 1:1 ГРЕЦИЯ Пятница, 4 июня 18:00 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 4:0 КАЗАХСТАН 19:00 ФИНЛЯНДИЯ 0:1 ЭСТОНИЯ 20:30 ИСПАНИЯ 0:0 ПОРТУГАЛИЯ 21:00 ВЕНГРИЯ 1:0 КИПР 21:45 ИТАЛИЯ 4:0 ЧЕХИЯ Суббота, 5 июня 18:00 РОССИЯ _:_ БОЛГАРИЯ 19:00 УЭЛЬС _:_ АЛБАНИЯ 21:45 ШВЕЦИЯ _:_ АРМЕНИЯ Воскресенье, 6 июня 18:30 АВСТРИЯ _:_ СЛОВАКИЯ 19:00 АНГЛИЯ _:_ РУМЫНИЯ 19:00 ДАНИЯ _:_ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 19:00 ЛЮКСЕМБУРГ _:_ ШОТЛАНДИЯ 19:00 НИДЕРЛАНДЫ _:_ ГРУЗИЯ 21:45 БЕЛЬГИЯ _:_ ХОРВАТИЯ Понедельник, 7 июня 19:00 УКРАИНА _:_ КИПР 21:45 ГЕРМАНИЯ _:_ ЛАТВИЯ Вторник, 8 июня 19:00 ПОЛЬША _:_ ИСЛАНДИЯ 21:00 ВЕНГРИЯ _:_ ИРЛАНДИЯ 21:15 ЧЕХИЯ _:_ АЛБАНИЯ 21:45 ИСПАНИЯ _:_ ЛИТВА 22:10 ФРАНЦИЯ _:_ БОЛГАРИЯ Среда, 9 июня 21:45 ПОРТУГАЛИЯ _:_ ИЗРАИЛЬ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку