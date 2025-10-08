- Дата публикации
Категория
Проспорт
Тоже занимался боксом: умер 17-летний сын легендарного экс-чемпиона мира
Причины смерти Артуро Гатти-младшего пока неизвестны.
В возрасте 17 лет умер Артуро Гатти-младший, сын бывшего чемпиона мира по боксу Артуро Гатти.
О трагедии сообщает Boxing News. Причины смерти Артуро пока неизвестны.
Гатти-младший пошел по стопам легендарного отца и тоже занимался боксом.
Ранее в этом году он должен был выступить в выставочном поединке в андеркарде боя Хуана Эстрады в Мексике, но исчез из списка участников без объяснений.
Напомним, Гатти-старший умер в 2009 году. Его нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах в Бразилии. Местная полиция признала смерть Артуро насильственной. На тот момент старшему Гатти было 37 лет, а его сыну – год.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон был найден мертвым в собственном доме.