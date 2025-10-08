ТСН в социальных сетях

Проспорт
248
1 мин

Тоже занимался боксом: умер 17-летний сын легендарного экс-чемпиона мира

Причины смерти Артуро Гатти-младшего пока неизвестны.

Максим Приходько
Артуро Гатти-младший

Артуро Гатти-младший / Boxing News

В возрасте 17 лет умер Артуро Гатти-младший, сын бывшего чемпиона мира по боксу Артуро Гатти.

О трагедии сообщает Boxing News. Причины смерти Артуро пока неизвестны.

Гатти-младший пошел по стопам легендарного отца и тоже занимался боксом.

Ранее в этом году он должен был выступить в выставочном поединке в андеркарде боя Хуана Эстрады в Мексике, но исчез из списка участников без объяснений.

Напомним, Гатти-старший умер в 2009 году. Его нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах в Бразилии. Местная полиция признала смерть Артуро насильственной. На тот момент старшему Гатти было 37 лет, а его сыну – год.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон был найден мертвым в собственном доме.

248
