Тоже занимался боксом: умер 17-летний сын легендарного экс-чемпиона мира

Артуро Гатти-младший / Boxing News

Реклама

В возрасте 17 лет умер Артуро Гатти-младший, сын бывшего чемпиона мира по боксу Артуро Гатти.

О трагедии сообщает Boxing News. Причины смерти Артуро пока неизвестны.

Гатти-младший пошел по стопам легендарного отца и тоже занимался боксом.

Реклама

Ранее в этом году он должен был выступить в выставочном поединке в андеркарде боя Хуана Эстрады в Мексике, но исчез из списка участников без объяснений.

Напомним, Гатти-старший умер в 2009 году. Его нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах в Бразилии. Местная полиция признала смерть Артуро насильственной. На тот момент старшему Гатти было 37 лет, а его сыну – год.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон был найден мертвым в собственном доме.