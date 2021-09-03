Трагедия на ринге: юная боксерша умерла после тяжелого нокаута (видео)

Мексиканка Жанетт Сапата пять дней находилась в коме, но проиграла борьбу за жизнь.

18-летняя мексиканская боксер Жанетт Сапата умерла в результате травм, полученных 28 августа во время боя в канадском Монреале. Печальной вестью поделилась BBC.

Юная мексиканка была отправлена в нокаут в четвертом раунде. Ее соперница, Мари-Пьер Уль, зажала Жанетт в углу ринга и неоднократно попадала в нее мощными ударами. Рефери решил остановить бой. Сапата продолжала стоять на ногах, но через несколько секунд рухнула на канвас и потеряла сознание.

Врачи сразу предоставили Сапате первую медицинскую помощь. Девушку доставили в больницу. В тяжелом состоянии Жанетт пришлось ввести в медикаментозную кому. Пять дней она отчаянно боролась за жизнь, но в итоге 2 сентября умерла.

Расследованием смерти девушки занялись правоохранители. Организаторы боя заявили, что перед фатальным поединком Сапата успешно прошла медицинское обследование.

Для Жанет это был шестой поединок на профессиональном ринге. Мексиканка дебютировала в 15-летнем возрасте. Всего на ее счету две победы и четыре поражения.

Ранее ТСН Проспорт писал, что пакистанский боксер умер после страшного падения на ринге.

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