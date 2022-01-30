Трагедия на стадионе: у фаната английского клуба перед матчем остановилось сердце

Врачи не смогли спасти жизнь болельщика.

Трагический инцидент произошел незадолго до начала матча 29-го тура Чемпионшипа (второй английской лиги - прим.) между "Фулхэмом" и "Блэкпулом". Фанат хозяев скончался после сердечного приступа на стадионе.

Из-за остановки сердца у болельщика поединок был отложен на 40 минут. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и он был доставлен в больницу, однако через несколько часов медики констатировали его смерть.

Оба клуба выразили соболезнования родным и близким умершего болельщика.

"С огромной грустью мы сообщаем фанатам о смерти болельщика Пола Периша. Он перенес остановку сердца и получил медицинскую помощь на трибуне во время матча, прежде чем его доставили в больницу. Наши соболезнования родным и близким Пола", - говорится в сообщении на сайте "Фулхэма".

Это служебная атмосфера, що я маю inform fans of passing of supporter, Paul Parish.



Павло пострадал от кардио arrest и получаемых походов в stand при этом после окончания матча после того, как был переведен в hospital.



Ваши condolences идти на Paul's loved ones. #FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) 29 января 2022

Поединок на стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне завершился со счётом 1:1. После 28-ти туров "Фулхэм" возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, "Блэкпул" - 14-й.

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