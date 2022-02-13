Трагедия в Бразилии: фаната "Палмейраса" убили после финала Клубного чемпионата мира

Трагедия в Бразилии: фаната "Палмейраса" убили после финала Клубного чемпионата мира

Ужасный инцидент произошел возле стадиона в Сан-Паулу.

После финального поединка Клубного чемпионата мира-2022 между лондонским "Челси" и бразильским "Палмейрасом" произошла трагедия. Болельщика "зелено-белых" застрелили рядом с клубным стадионом в Сан-Паулу.

Об этом сообщает Associated Press.

Чтобы фанаты могли поддержать свою команду, соревновавшуюся за звание лучшей на планете на турнире в ОАЭ, в Бразилии организовали фан-зону. Там после завершения поединка и произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Убитому болельщику было около 35 лет.

Полиция Сан-Паулу сообщила, что подозреваемый в стрельбе уже арестован. Еще 15 болельщиков получили ранения в столкновениях с полицией или в драках между собой.

Победителем Клубного чемпионата мира-2022 стал "Челси", в финале лондонцы в овертайме дожали "Палмейрас" - 2:1 .

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