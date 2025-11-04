Трагедия в Сербии: главный тренер футбольного клуба умер во время матча

Младен Жижович / facebook.com/fkradnicki1923kragujevac

Главный тренер сербского клуба "Раднички" Младен Жижович умер во время матча своей команды в национальном чемпионате.

Как сообщает Sportklub, 44-летний специалист потерял сознание возле скамейки для запасных в середине первого тайма поединка против "Младости".

Медики оказали ему первую помощь и немедленно увезли его в больницу, но спасти жизнь не удалось.

Матч сначала приостановили, а затем окончательно отменили, когда стало известно о смерти Жижовича. Игроки и тренеры обеих команд плакали прямо на поле.

По информации сербских СМИ, причиной внезапной смерти тренера стал сердечный приступ.

Во время игровой карьеры Жижович выступал за "Младост", "Радник", "Рудар", "Зриньски", "Тирану", "Борац". В 2008 году он провел два матча за сборную Боснии и Герцеговины.

Как тренер Младен на родине возглавлял "Радник", "Зриньски", "Слободу" и "Борац", а за границей работал с саудовским "Аль-Холудом", "Шкупи" из Северной Македонии и сербскими "Радничками", с которыми проводил только третий матч.

Ранее сообщалось, что в Казахстане умер 19-летний футболист, которому стало плохо во время матча.