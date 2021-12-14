Трагедия в Йемене: 5 человек погибли во время празднования победы над сборной Саудовской Аравии

Трагедия в Йемене: 5 человек погибли во время празднования победы над сборной Саудовской Аравии

Отдельные фанаты открывали огонь в воздух с АК-47 и запускали фейерверки.

В понедельник, 13 декабря, по меньшей мере пять человек погибли и более сотни получили ранения в Йемене во время празднования победы сборной страны U-16 в Кубке Западной Азии по футболу.

Об этом сообщает middleeast.in-24 со ссылкой на данные местного Минздрава.

Отмечается, что тысячи человек открыли огонь в атмосферу из автоматов AK-47, чтобы отпраздновать победу своей команды над Саудовской Аравией в решающем матче.

Празднование проходило в столице Йемена Сани, а также в центре и на севере страны. В результате, кроме пяти погибших, еще 124 человека получили ранения.

Заметим, между Йеменом и Саудовской Аравией сейчас идет вооруженный конфликт. Именно поэтому празднование было столь громким.

Читайте также:

Умер чемпион Англии в составе "Бернли" Джимми Робсон

В Бразилии юный футболист одного из самых титулованных клубов сбил насмерть курьера-велосипедиста