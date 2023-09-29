Трагедию удалось предотвратить: французского футболиста, пытавшегося совершить суицид, спасли

Алексис Бека-Бека уже находится в безопасности.
Полузащитника "Ниццы" Алексиса Бека-Бека, который угрожал совершить самоубийство, удалось спасти.
Как сообщает RMC Sport, 22-летнего французского футболиста забрали с моста и доставили в безопасное место. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
Сотрудники экстренной службы сделали все, чтобы убедить Алексиса не совершать суицид. С игроком несколько часов вели переговоры спасатели и психолог.
В итоге футболиста все же забрали из автомобильного виадука Маньян рядом с Ниццей, высота которого составляет около 100 метров.
Сообщалось, что одноклубники Алексиса пытались связаться с бывшей девушкой Бека-Бека, чтобы она тоже приехала к виадуку.
СМИ сообщали, что Бека-Бека был склонен к суициду после того, как разошелся со своей возлюбленной. Однако в окружении футболиста опровергли эту информацию.
"История о романтическом разрыве – ложь, она этого абсолютно никак не касается и полностью вырвана из контекста. Мы больше не будем комментировать эту историю", – цитирует представителя игрока Foot Mercato.
Alexis Beka Beka has been safely таким образом служебных услуг и ныне out of danger. Видео было сделано 20 минут назад.— Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) September 29, 2023
Наши мысли являются с ним и его несчастными ones в течение этого времени. Это подчеркивает неизменную необходимость для здравоохранения здоровья и ресурсов в нашем… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2
Ранее "Ницца" отменила все медиамероприятия, которые были запланированы на 29 сентября, включая пресс-конференцию главного тренера Франческо Фариоли. Клуб пока не комментировал инцидент с Бека-Бека.
Прошлым летом Бека-Бека за 12 миллионов евро перебрался в "Ниццу" из московского "Локомотива", за который выступал в 2021-2022 годах. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
В предыдущей кампании он провел 14 матчей в чемпионате Франции, результативными действиями не отмечался. В этом сезоне опорный полузащитник один раз попадал в заявку "Ниццы" на поединок Лиги 1, но на поле не вышел.
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