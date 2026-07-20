Трамп на награждении ЧМ-2026 повторял футболистам одну фразу: что эксперт прочитала по губам

Что сказал Трамп на награждении ЧМ-2026 / © AP News

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Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения после финального матча чемпионата мира по футболу 2026. Эксперт по чтению по губам раскрыла, что именно говорил Трамп каждому игроку.

Об этом пишет Mirror.

Что говорил Трамп футболистам во время награждения в финале ЧМ-2026

По словам эксперта по чтению по губам Николы Хиклинг, Дональд Трамп повторял всем игрокам одно и то же.

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Американский лидер находился на подиуме вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Несмотря на ожидания зрителей по поводу действий Трампа, его общение с футболистами оказалось максимально лаконичным. Он повторял каждому несколько слов: «Ты — чемпион! Великолепный игрок».

Хотя выход Трампа на поле сопровождался свистом и громким недовольством со стороны части трибун, он оставался в центре внимания на протяжении всего награждения. Вместе с Инфантино президент США вынес трофей на сцену, а затем лично вручил его капитану испанцев Родри.

Во время триумфального момента испанской команды политик задержался рядом с игроками, поэтому руководителю ФИФА даже пришлось жестом попросить его отойти в сторону.

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За ходом финала Дональд Трамп наблюдал из VIP-ложи вместе с первой леди Меланией Трамп и Джанни Инфантино. Этот матч стал первым на турнире, который президент США посетил лично.

Как прошел финал чемпионата мира по футболу 2026

Напомним, сборная Испании завоевала титул чемпиона мира-2026, обыграв Аргентину со счетом 1:0 по итогам экстра-таймов на «MetLife Stadium».

Основное время завершилось без голов, хотя аргентинцы установили антирекорд Мундиалей, не сделав ни одного удара по воротам за 75 минут, а на 90+3-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса за вторую желтую карточку.

В дополнительное время, после отмененного из-за фола гола Нико Уильямса на 96-й минуте, испанцы все же открыли счет на 106-й: после подачи Ламина Ямаля и сброса Уильямса единственный и решающий мяч забил Ферран Торрес. Позже второй гол Торреса отменили из-за офсайда, а финальный штурм аргентинцев результата не дал.

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Для Испании это был второй финал ЧМ в истории и второе «золото» после победы в 2010 году. Аргентина же сыграла в своем седьмом финале Мундиалей, но не смогла получить четвертый титул.

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