Трамп получил премию мира от ФИФА во время жеребьевки финальной части ЧМ-2026

Дональд Трамп и Джанни Инфантино / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время жеребьевки финальной части чемпионата мира-2026 по футболу получил премию мира от ФИФА.

Награду Трампу вручил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Дональд стал первым в истории обладателем премии мира от ФИФА, которая была создана с целью награждения лиц, которые делают вклад в укрепление мира.

"Это одна из самых больших наград, которые получил в жизни. Мы сохранили много, сотни тысяч жизней. Учитывая, что мы смогли остановить войну между Индией и Пакистаном, многие войны перед тем, как они могли начаться...

Этот чемпионат мира побьет все рекорды – даже те, в которые даже не мог поверить Джанни Инфантино. Думаю, что то событие, которое вы увидите – мир ничего подобного не видел.

Мир безопаснее сейчас, в прошлом году так не было. Теперь мы действительно безопасны", – сказал Трамп после получения награды.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16-ти городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Ранее стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки ЧМ-2026 по футболу.