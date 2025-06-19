Трамп встретился с футболистами "Ювентуса" в Овальном кабинете: Сеть взорвалась мемами

Дональд Трамп и футболисты "Ювентуса" / © Associated Press

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Делегация туринского "Ювентуса" встретилась с президентом США Дональдом Трампом перед стартом на Клубном чемпионате мира-2025 по футболу.

Встреча состоялась в Овальном кабинете Белого дома в Вашингоне и получилась несколько курьезной, что породило немало мемов и шуток в Сети.

Комментируя участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях, Трамп спросил футболистов "Ювентуса", играли ли бы женщины в их команде. Гендиректор "Старой синьоры" Дамьен Комолли на это ответил, что туринский клуб "имеет хорошую женскую команду".

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Трамп решил продолжить: "Но они ведь должны играть с женщинами, правильно?"

На этот раз Комолли промолчал. Трамп с улыбкой отреагировал: "Видите, какие они дипломатические".

После этого журналисты засыпали Трампа вопросами о войне между Израилем и Ираном, в то время как футболисты "Ювентуса" продолжили молча смущаться, стоя позади американского президента.

Позже футболист "Ювентуса" Тимоти Веа поделился впечатлениями от встречи с Трампом в Овальном кабинете.

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"Честно говоря, для меня это все было неожиданностью – нам сказали, что мы должны идти, и у меня не было выбора.

Я действительно был удивлен. Это было немного странно. Когда он начал говорить о политике, Иран и все такое, мысли были примерно такие: "Мужик, я просто хочу играть в футбол", – приводит слова американского полузащитника The New York Times.

На кринжовую ситуацию пользователи соцсетей отреагировали смешными мемами.

Отметим, что "Ювентус" в первом туре Клубного чемпионата мира-2025 разбил эмиратский "Аль-Айн" со счетом 5:0.

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В другом матче стартового тура группы G английский "Манчестер Сити" победил марокканский "Видад" со счетом 2:0.

Во втором туре этого квартета "Ювентус" 22 июня сыграет с "Видадом", тогда как "Аль-Айн" 23 июня будет противостоять "Манчестер Сити".

На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые будут обновляться после сыгранных поединков.

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