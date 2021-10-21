Трансфер из детского сада: "Арсенал" подписал самого молодого новичка в истории, который разрывает Сеть

Четырехлетнюю звезду Instagram уже окрестили "маленьким Месси".

Лондонский "Арсенал" шокировал мировое сообщество рекордным трансфером. "Канониры" подписали самого молодого футболиста в клубной истории - четырехлетнего Зейн Али Салмана.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Новобранец "пушкарей" еще ходит в детский сад, а уже поражает своей техникой и навыками обращения с мячом. Ролики с тренировок и игр мальчик публикует себе в Instagram, где у него постоянно растет количество поклонников.

Интересно, что Зейн Али играет на только со сверстниками, но и с детьми, вдвое старше него. Причем 4-летний парень не уступает им футбольным мастерством.

В Сети юного таланта уже прозвали "маленьким Месси". Теперь он сможет развиваться в академии "Арсенала", чтобы в будущем вырасти в звезду мирового футбола.

"Мы отправили его к ровесникам, но он был лучше их всех. Он был быстрее, и он мог забивать и пасовать гораздо лучше, чем другие. Я поговорил с его отцом, чтобы предложить продвинуть его дальше, и он сказал, почему бы и нет?, - рассказал его детский тренер Остин Шофилд в интервью BBC News.

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