Трансфер на перспективу: "Динамо" подписало еще одного новичка

Трансфер на перспективу: "Динамо" подписало еще одного новичка

Киевляне подписали контракт с 18-летним сенегальцем Самба Диалло.

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с сенегальским вингером Самба Диалло.

Соглашение рассчитано на один год. Игрок уже внесен в заявку команды на Чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе "Динамо" Диалло начнет за команду U-19.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду "Академия Дару Салам" (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в частности U-20

Диалло стал пятым новичком киевлян за это лето. Ранее "Динамо" подписало форвардов Дениса Антюх, Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса.

"Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки .

(4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и . Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".

Напомним, накануне "Динамо" в товарищеском матче сыграл вничью с "Фенербахче".

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