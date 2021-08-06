Трансфер на перспективу: "Динамо" подписало еще одного новичка

Киевляне подписали контракт с 18-летним сенегальцем Самба Диалло.
Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с сенегальским вингером Самба Диалло.
Соглашение рассчитано на один год. Игрок уже внесен в заявку команды на Чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе "Динамо" Диалло начнет за команду U-19.
Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду "Академия Дару Салам" (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в частности U-20
Диалло стал пятым новичком киевлян за это лето. Ранее "Динамо" подписало форвардов Дениса Антюх, Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса.
- "Динамо" начало сезон разгромной победой (4:0) над "Вересом" в УПЛ. Во время матча ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера" и устроили беспорядки.
- Следующий официальный поединок киевляне проведут 8 августа в Запорожье против "Зари".
Напомним, накануне "Динамо" в товарищеском матче сыграл вничью с "Фенербахче".