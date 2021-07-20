Трансфер на перспективу: "Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта

Трансфер на перспективу: "Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта

Защитник сможет присоединиться к донецкой команде в феврале 2022 года.

Донецкий "Шахтер" договорился о о трансфере защитника бразильского "Интернасьонала" Винисиуса Тобиаса.

Бразильский защитник присоединится к "горнякам" в феврале 2022 после достижения 18-летия, сообщает официальный сайт "Шахтера".

17-летний Винисиус Тобиас - воспитанник "Интернасьонала", он выступал за юношескую и молодежную команды из Порту-Алегри. В 2021 году провел 10 матчей за U-20 отметился одним голом с пенальти.

До февраля 2022 года Винисиус продолжит играть за "Интернасьонал" U-20.

Напомним, этим летом "Шахтер" провел мощную трансферную кампанию. Ранее донецкий клуб приобрел у амстердамского "Аякса" нападающего Лассину Траоре, купил у "Бенфики" полузащитника Педриньо и подписал защитника итальянского "Сассуоло" Марлона.

Новый сезон "Шахтер" должен был начать 24 июля матчем за Суперкубок Украины против "Динамо", но поединок перенесли на 22 сентября.

на В стартовом туре УПЛ дончане сыграют 24 июля с "Ингульцом".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Шахтер" сыграет против бельгийского "Генка" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. 3 августа команды встретятся в Бельгии, а 10 августа - на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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