Трансфер все ближе: Мудрик согласовал условия личного контракта с "Арсеналом"

Теперь нужно, чтобы лондонский клуб договорился с "Шахтером" о сумме перехода.

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с лондонским "Арсеналом".

Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира в Twitter.

По данным источника, стороны согласовали контракт на пять лет. В настоящее время продолжаются переговоры между клубами о потенциальном трансфере.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил официальное предложение от "Арсенала" по Мудрику, которое предусматривало 55 миллионов фунтов с учетом бонусов, но отклонил его.

Позже стало известно, что "канониры" сделали новое, улучшенное предложение по трансферу. Финансовые детали запроса лондонцев не раскрываются. Ранее СМИ сообщали, что "горняки" желают заработать на переходе 21-летнего игрока 85 млн фунтов.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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