Трансфер за 5 фунтов: легенда мирового футбола возобновит карьеру

Роберто Карлос проведет матч за любительский английский клуб.

Легенда сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста. 48-летний бразилец проведет футбольный матч за любительскую команду "Булл ин Барн Юнайтед".

OFFICIAL! Man, Myth, Legend will join Bull In The Barne United для одного extraordinariy game of football. Dare I say the best Sunday League transfer в истории Welcome to Shrewsbury! Welcome to the Bull! #dreamtrasnfer #transfers #transfernews #transferWindow pic.twitter.com/dVwGSfJ5LQ — Bull In The Barne United (@BITBUnited) January 31, 2022

Эксфутболист примет участие в акции "Программа мечты" от eBay. В рамках этого конкурса клубы платят по пять фунтов за участие, а победитель получает в состав профессионального футболиста на один матч.

"Булл ин Барн Юнайтед" оформил трансфер легенды мирового футбола всего за 5 фунтов. Роберто Карлос выйдет на поле на замену, эта деталь уже согласована.

Карлос завершил карьеру в 2012 году. Защитник выступал за ряд бразильских клубов, а также "Интер" Милан, "Реал", "Фенербахче" и "Анжи".

На его счету 125 матчей и 11 голов в составе сборной Бразилии.

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