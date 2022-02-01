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Трансфер за 5 фунтов: легенда мирового футбола возобновит карьеру

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Трансфер за 5 фунтов: легенда мирового футбола возобновит карьеру

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Роберто Карлос проведет матч за любительский английский клуб.

Легенда сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста. 48-летний бразилец проведет футбольный матч за любительскую команду "Булл ин Барн Юнайтед".

Эксфутболист примет участие в акции "Программа мечты" от eBay. В рамках этого конкурса клубы платят по пять фунтов за участие, а победитель получает в состав профессионального футболиста на один матч.

"Булл ин Барн Юнайтед" оформил трансфер легенды мирового футбола всего за 5 фунтов. Роберто Карлос выйдет на поле на замену, эта деталь уже согласована.

  • Карлос завершил карьеру в 2012 году. Защитник выступал за ряд бразильских клубов, а также "Интер" Милан, "Реал", "Фенербахче" и "Анжи".
  • На его счету 125 матчей и 11 голов в составе сборной Бразилии.

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