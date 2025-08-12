Трансфер Забарного в ПСЖ – сколько денег получит "Динамо"

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

Во вторник, 12 августа, ПСЖ официально объявил о подписании украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Стоимость трансфера 22-летнего украинца составила 63 миллиона евро, еще 3 миллиона евро предусмотрено бонусами.

Однако "Борнмут" не получит все эти деньги, ведь часть из них будет вынужден отдать киевскому "Динамо", воспитанником которого является Забарный.

Во время перехода Забарного из "Динамо" в "Борнмут" в январе 2023 года клубы договорились о том, что киевляне получают 22,7 млн. евро непосредственно, а также 20% от суммы следующего трансфера защитника.

Кроме того, существуют так называемые "платежи солидарности" – 5% от суммы каждого трансфера игрока должны распределиться между всеми школами, академиями или клубами, в которых воспитывался Забарный.

Поскольку Илья с юных лет учился в "Динамо", то "бело-синие" должны получить полную сумму "платежа солидарности".

Таким образом, "Динамо" суммарно получит 15,75 млн евро с перехода Забарного в ПСЖ:

20% от трансфера – 12,6 млн евро;

5% от трансфера "платеж солидарности" – 3,15 млн евро.

Если же учесть 22,7 млн евро, которые "Борнмут" заплатил за Забарного зимой 2023 года, то в целом Илья принес киевлянам 38,45 млн евро.

Отметим, что Забарный подписал с парижанами 5-летний контракт и будет выступать за клуб под 6-м номером. Илья стал первым украинским футболистом в истории ПСЖ.

Ранее сообщалось, что трансфер Забарного в ПСЖ стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.