Трансфер Забарного в ПСЖ стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

Трансфер центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного в ПСЖ стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.

По данным статистического портала Transfermarkt, стоимость перехода 22-летнего украинца составила 63 миллиона евро. Также СМИ писали, что еще 3 миллиона евро английский клуб может получить бонусами.

Больше за трансфер украинского футболиста платили только один раз в истории – в январе 2023 переход вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика обошелся лондонскому "Челси" в 70 миллионов евро.

На третьем месте в списке самых дорогих трансферов в истории Украины остается переход форварда Андрея Шевченко в 2006 году из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 миллиона евро.

Самые дорогие трансферы украинских футболистов

1. Михаил Мудрик ("Шахтер" – "Челси") – 70 млн евро

2. Илья Забарный ("Борнмут" – ПСЖ) – 63 млн евро

3. Андрей Шевченко ("Милан" – "Челси") – 43,88 млн евро

4. Александр Зинченко ("Ман Сити" – "Арсенал) – 35 млн евро

5. Артем Довбик ("Жирона" – "Рома") – 30,5 млн евро

Отметим, что от 20 до 25% суммы трансфера Забарного в ПСЖ получит киевское "Динамо", где Илья начинал свою карьеру.

Забарный стал первым украинским футболистом в истории ПСЖ. Он подписал с парижанами 5-летний контракт и будет выступать за клуб под 6-м номером.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

Напомним, Забарный выступал за "Борнмут" с января 2023 года, когда перешел в английский клуб из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.