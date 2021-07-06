Трансфер закрыт: футболист "Шахтера" перебрался в европейский клуб

Давид Хочолава присоединился к датскому "Копенгагену".

Защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава стал игроком датского "Копенгагена".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков". Также датский клуб объявил о трансфере у себя в соцсетях.

fck.dk

По информации журналиста каналов "Футбол" Игоря Бурбаса, грузинский защитник подписал контракт на 4 года. За его переход датский клуб заплатил 2 миллиона евро сразу плюс 2 миллиона возможными бонусами.

Копенгаген со второй попытки таки договорился о покупке Хочолавы. Первые переговоры завершилась неудачей два года назад. Теперь же трансфер обойдется в 2 млн евро сразу + 2 млн еще бонусами. Сам игрок подпишет контракт на 4 года — Igor Burbas (@iburbas) July 5, 2021

Хочолава перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году. За четыре сезона Давид сыграл в 83 матчах "горняков" и забил три мяча. В составе "оранжево-черных" Хочолава трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок.

"Копенгаген" в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Дании. Столичный клуб - 13-кратный чемпион страны.

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