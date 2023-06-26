Трансферная бомба: "Барселона" объявила о подписании капитана "Манчестер Сити"

Капитан "Манчестер Сити"Илкай Гюндоган перебрался в каталонскую "Барселону".

О подписании 32-летнего футболиста сборной Германии "блаугранас" сообщили на своем официальном сайте.

Гюндоган перешел к "сине-гранатовым" в статусе свободного агента. Соглашение немца с каталонцами рассчитано до июня 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

"Барселона" прописала в контракте своего звездного новичка клаусулу в размере 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, когда перебрался из дортмундской "Боруссии". В составе "горожан" Илкай провел 304 матча во всех турнирах, забив 60 голов и отдав 40 голевых передач.

Немец выиграл с "небесно-голубыми" 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Гюндоган забил 11 голов и отдал семь результативных передач в 51 матче за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Во время последнего сезона Гюндоган играл за "Манчестер Сити" с капитанской повязкой. Команда Хосепа Гвардиолы оформила требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

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