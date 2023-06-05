Трансферная бомба: отец Месси сделал громкое заявление по поводу будущего звезды футбола

Хорхе Месси, отец и агент нападающего Лионеля Месси, прокомментировал слухи о том, где его сын может продолжить свою карьеру.

По его словам, семикратный обладатель "Золотого мяча" выразил желание вернуться в "Барселону", за которую выступал с 2003 по 2021 год.

В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси провел встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

"Лео хочет вернуться в "Барселону", и я был бы рад видеть его в "Барсе". Могу сказать, что переход в "Барселону" – это вариант, в котором мы уверены. Но о будущем вы узнаете очень скоро", – приводит слова Хорхе инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, Ла Лига окончательно утвердила финансовый план для "Барселоны", который позволит клубу соблюдать правило финансового фейр-плей. Таким образом, теперь каталонцы могут сделать Месси официальное предложение.

Напомним, 3 июня ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны".

В футболке парижского клуба он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами. В составе ПСЖ Месси дважды выиграл чемпионат Франции и однажды стал обладателем Суперкубка страны.

В завершившемся сезоне 35-летний форвард принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что аргентинец получил официальное предложение от "Аль-Хиляля". Саудовский клуб заманивает Лео космической зарплатой в 400 миллионов евро в год. Это рекордная сумма в истории мирового футбола.

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