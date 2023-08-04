Трансферная бомба приближается: Довбик прибыл в Испанию для прохождения медобследования

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик максимально близок к тому, чтобы стать игроком испанской "Жироны".

Как сообщил журналист "Профутбол Digital" Владимир Зверев, утром 4 августа Довбик вместе со своим агентом Алексеем Люндовским прибыл в Испанию.

В ближайшее время 26-летний форвард пройдет медицинское обследование перед переходом в клуб Ла Лиги.

"Артем Довбик уже в Испании. По моей информации, сегодня утром форвард сборной Украины вместе со своим агентом Алексеем Люндовским вылетели в Жирону. Там Довбик пройдет медобследование. Уже очень близко", – написал Зверов.

Ранее сообщалось, что "Жирона" заплатит за трансфер Довбика семь миллионов евро. Каталонский клуб получит более 50% прав на игрока, а часть выплат достанется датскому "Митьюлланду", владеющему частью прав на футболиста.

Отметим, что за "Жирону" уже выступает другой украинский футболист – полузащитник Виктор Цыганков. В прошлом сезоне он сыграл за "бело-красных" 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть ассистов.

Напомним, этим летом Довбик продлил контракт с "Днепром-1". Артем становился лучшим бомбардиром двух последних розыгрышей УПЛ (14 и 24 гола соответственно).

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