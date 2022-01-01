Трансферная бомба: звезда европейского футбола согласился перейти в "Шахтер"

Этой зимой "горняки" намерены подписать 24-летнего бразильца.

Донецкий "Шахтер" все ближе к трансферу вингера амстердамского "Аякса" Давида Нереса.

Как сообщает todofichajes.com, украинский клуб предложил за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро. Нидерландский гранд близок к тому, чтобы принять эти условия.

В то же время, отмечается, что сам Нерес одобрительно относится к предложению от "горняков" и готов сменить клубную прописку, поскольку в этом сезоне получает мало игровой практики в амстердамской команде.

Добавим, что на позиции левого вингера в "Шахтере" выступает соотечественник Нереса - Тете. Недавно там выступал Марлос, но он уже покинул донецкий клуб.

Нерес перебрался в "Аякс" зимой 2017 года из бразильского "Сан-Паулу" за 22 миллиона евро;

В этом сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, четыре забитых гола и две результативные передачи;

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт с "Аяксом" истекает летом 2023 года.

Ранее рассказывалось о том, что тренер "Шахтера" попросил клуб подписать форварда "Челси".

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