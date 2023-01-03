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Трансферная сага продолжается: журналист раскрыл детали второго предложения "Арсенала" по Мудрику

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Трансферная сага продолжается: журналист раскрыл детали второго предложения "Арсенала" по Мудрику

Фото: ФК Шахтер

Первый запрос "канониров" донецкий клуб отклонил.

Стало известно, какую сумму предлагает лондонский "Арсенал" за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Канониры" не оставляют попыток подписать 21-летнего украинского футболиста. Как сообщил автиритетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, второе предложение лондонцев по трансферу Мудрика близко к сумме в 50 миллионов евро + бонусы.

Сейчас клубы контактируют напрямую. "Арсенал" ждет ответа "Шахтера" относительно потенциального перехода талантливого украинца.

Отмечается, что условия личного контракта Мудрика никогда не были проблемой, ведь трансфер в "Арсенал" является приоритетным вариантом для игрока.

Также Романо подтвердил информацию, что Мудриком интересует "Челси". Он утверждает, что "пенсионеры" будут действовать только в том случае, если сделка между "горняками" и "канонирами" сорвется.

Напомним, что первое предложение "Арсенала" по Мудрику предполагало 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами. Донецкий клуб отклонил его.

  • В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.
  • Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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Дата публикации
Просмотры
592
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