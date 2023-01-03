Трансферная сага продолжается: журналист раскрыл детали второго предложения "Арсенала" по Мудрику

Стало известно, какую сумму предлагает лондонский "Арсенал" за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Канониры" не оставляют попыток подписать 21-летнего украинского футболиста. Как сообщил автиритетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, второе предложение лондонцев по трансферу Мудрика близко к сумме в 50 миллионов евро + бонусы.

Сейчас клубы контактируют напрямую. "Арсенал" ждет ответа "Шахтера" относительно потенциального перехода талантливого украинца.

Отмечается, что условия личного контракта Мудрика никогда не были проблемой, ведь трансфер в "Арсенал" является приоритетным вариантом для игрока.

Также Романо подтвердил информацию, что Мудриком интересует "Челси". Он утверждает, что "пенсионеры" будут действовать только в том случае, если сделка между "горняками" и "канонирами" сорвется.

Арсенальный второй день для Mykhaylo Mudryk является продолжительностью в €50m fixed fee plus add-ons. Шахтар expected to make a decision, clubs are in direct contact. ⚪️ #AFC



Персональные сроки, неужели не issue — Арсенал является игроком priority. Chelsea will act if #AFC move collapses. pic.twitter.com/P0svkKIyyw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2023

Напомним, что первое предложение "Арсенала" по Мудрику предполагало 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами. Донецкий клуб отклонил его.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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