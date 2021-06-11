Трансферное окно-2021: все о летних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Рассказываем об официальных переходах и слухах во время летнего межсезонья.

Пока внимание всего мира приковано к баталиям национальных сборных на Евро-2020, клубный футбол тоже не стоит на месте. Команды усиливают составы, чтобы в сезоне-2021/22 бороться за трофеи и самые высокие места.

ТСН Проспорт рассказывает об официальных переходах и главных слухах летнего межсезонья в топовых европейских чемпионатах и украинской Премьер-лиге.

**********

Украинский защитник Игорь Пластун перешел из бельгийского "Гента" в болгарский "Лудогорец".

О деталях перехода и контракта не уточняется.

30-летний футболист сразу же присоединится к подготовке команды к новому сезону в Австрии.

twitter.com/ARAG_KAAG

**********

"Днепр-1" объявил о переходе защитника Валерия Лучкевича.

Контракт с 25-летним футболистом подписан на два года.

Предыдущим клубом Лучкевича была "Александрия", за которую он играл с 2018 по 2021 год. В 2013-2016 годах футболист играл за "Днепр".

В сезоне 2020/21 Лучкевич забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 25 матчах за "Александрию".

Сегодня спортивный клуб # Днипро1 пополнил свой состав первым новичком в текущем межсезонье — двухлетний контракт с ... Опубликовано спортивный клуб "Днепр-1" Пятницу, 11 Июня 2021

**********

Португальская "Бенфика" на своем официальном сайте сообщила о переходе полузащитника Педриньо в донецкий "Шахтер".

Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 18 миллионов евро. Теперь футболисту остается пройти медицинское обследование и подписать контракт с "горняками".

Трансфер Педриньо станет вторым самым дорогим приобретением "горняков". Возглавляет этот список Бернард, за которого клуб заплатил 25 миллионов евро. На третьем месте Тайсон - 15,24 миллиона евро.

Педриньо станет первым новичком "Шахтера" после прихода нового главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне бразилец забил лишь 1 гол и сделал 4 ассиста в 31 матче за "Бенфику" во всех турнирах.

Педриньо является воспитанником "Коринтианса" и дебютировал за родной клуб в 2017 году. Он провел за "мушкетеров" 93 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

**********

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум стал игроком ПСЖ.

30-летний футболист подписал контракт сроком до 2024 года.

Сообщалось, что он будет получать во французском клубе 10 миллионов евро в год.

Вейналдум 5 лет выступал за "Ливерпуль", в составе которого стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Срок его контракта был рассчитан до 30 июня.

**********

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия стал игроком "Барселоны".

20-летний игрок подписал контракт до конца сезона-2025/26. Сумма отступных в договоре составляет 400 миллионов евро.

**********

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в статусе свободного агента перешел в "Барселону".

32-летний нападающий подписал с каталонским клубом контракт до конца сезона-2022/2023.

К новой команды он присоединится 1 июля, когда у него закончится срок действия соглашения с "горожанами". Сумма отступных за аргентинца будет прописана в размере 100 миллионов евро.

Серхио является хорошим другом и кумом капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который планирует продлить контракт с каталонским клубом. СМИ писали, что именно Месси является инициатором перехода своего партнера по сборной в "Барсу".

Каталонский клуб уже представил своего новичка.

Con el compromiso y la pasión de siempre, ahora # Barça Visca el Barça !! pic.twitter.com/HlIoSzhSRq — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 31, 2021

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку