Трансферное окно-2022: все о летних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Рассказываем об официальных переходах и слухах во время летнего межсезонья.

Во время летнего трансферного периода европейские клубы традиционно имеют возможность усилить свои составы или избавиться от ненужных игроков, разгрузив зарплатную ведомость.

Очевидно, что из-за полномасштабного российского вторжения ждать трансферов звездных футболистов в Украину не стоит. В свою очередь, не исключено, что кто-то из украинских талантов перейдет играть за границу.

ТСН Проспорт рассказывает о главных официальных переходах и слухах летнего межсезонья в топовых европейских чемпионатах и украинской Премьер-лиге.

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Виктор Коваленко в следующем сезоне продолжит выступать в составе "Специи".

Об этом сообщает официальный сайт итальянской команды.

По официальным данным, "орлята" продлили аренду украинца еще на один сезон. Более того, они будут обязаны выкупить Виктора у "Аталанты", если клуб сохранит место в Серии А. Ранее инсайдеры писали о полноценном переходе Коваленко.

В прошлом сезоне Виктор провел в составе "Специи" на правах аренды. В 26 матчах чемпионата Италии Коваленко забил один мяч и отдал четыре результативных передачи. "Орлята" сумели сохранить прописку в Серии А, заняв 16-е место.

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Словенский полузащитник Беньямин Вербич официально перешел из киевского "Динамо" в афинский "Панатинаикос".

28-летний футболист подписал с "зелеными" контракт до лета 2025 года.

Отметим, что Вербич выступал за "Динамо" с зимы 2018 года, когда перебрался в столицу Украины из датского "Копенгагена" за 4 миллиона евро. За четыре года в составе "бело-синих" он провел 121 матч, отличился 37 голами и 12 ассистами. Вместе с киевлянами Беньямин стал чемпионом Украины, а также двукратным обладателем Кубка и Супекубка страны.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину вторую половину прошлого сезона Вербич отыграл на правах аренды за варшавскую "Легию". Летом словенец вернулся в киевский клуб для подготовки к новому сезону, однако затем решил продолжить карьеру в чемпионате Греции.

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"Заря" сообщила о подписании форварда Дениса Безбородько.

Контракт луганского клуба с 28-летним игроком рассчитан до конца календарного 2022 года.

Ранее Безбородько уже выступал за "Зарю" в 2015-2018 годах. На его счету 1 гол в 13 матчах за луганцев.

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"Днепр-1" объявил о подписании сразу шести новичков. Они уже некоторое время готовились вместе с командой на тренировочном сборе в Словении.

Контракты подписали: вратарь Владислав Рыбак (аренда у "Металлиста" на год), полузащитники Руслан Бабенко (контракт на 2 года), Сергей Горбунов (контракт на 2 года), Эдуард Сарапий (аренда у "Металлиста" на год), Владимир Танчик (контракт на 2 года), форвард Артем Громов (контракт на год).

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Донецкий " Шахтер " объявил об аренде 25-летнего левого защитника – Богдана Михайличенко.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Отмечается, что украинский футболист, чьи права принадлежат бельгийскому "Андерлехту", будет выступать за дончан на правах аренды в течение одного сезона. "Шахтер" будет иметь право выкупа игрока после окончания срока аренды.

Михайличенко - воспитанник принципиального оппонента "Шахтера" - киевского "Динамо". Богдан выступал за юношеские и молодежные команды "бело-синих", провел два матча за основу. На правах аренды играл за "Сталь" из Каменского (18 матчей) и "Зарю" (63 поединка, 3 мяча, 4 ассиста), в 2019-м подписал с луганчанами полноценный контракт. В 2020 году перешел в бельгийский "Андерлехт", за который отыграл 2 сезона (51 матч, 1 мяч, 2 ассиста).

С 2013 года регулярно выступал за юношескую и молодежную сборные Украины. С сентября 2020 года дебютировал за национальную сборную Украины, в составе которой сегодня провел 6 матчей.

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"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса.

Аргентинский футболист подписал с "красными дьяволами" долгосрочный контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 24-летнего таланта составит 57 млн евро.

В прошлом сезоне Лисандро провел 36 матчей за "Аякс" во всех турнирах и забил 1 гол. Вместе с амстердамским клубом он выиграл два чемпионства и Суперкубок Нидерландов, а со сборной Аргентины - Кубок Америки 2021 года.

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Лондонский "Вест Хэм" усилился форвардом "Сассуоло" и сборной Италии Джанлукой Скамаккой.

23-летний нападающий подписал с "молотобойцами" контракт на 5 лет. Его трансфер обошелся клубу АПЛ в около 35 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Скамакка провел за "Сассуоло" 36 матчей в Серии A и забил 16 голов. Также на его счету 7 поединков за сборную Италии.

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"Бавария" объявила о подписании контракта с юным французским форвардом Матисом Телем, который до этого выступал за французский "Ренн".

17-летний игрок подписал с мюнхенцами контракт на пять лет. Трансфер перспективного нападающего обошелся гегемону Бундеслиги ориентировочно в 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне Тель стал самым молодым дебютантом в элитном дивизионе чемпионата Франции.

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Лондонский "Фулхэм" объявил о подписании вингера донецкого "Шахтера" Манора Соломона.

23-летний израильтянин воспользовался новым правилом ФИФА и приостановил контракт с "Шахтером" до 30 июня 2023 года. На этот срок и рассчитано его соглашение с "Фулхэмом".

Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019 года из "Маккаби" (Петах-Тыква). С того времени израильтянин сыграл за "горняков" 106 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 ассистов.

В досрочно завершенном из-за войны сезоне-2021/22 вингер провел за донецкий клуб 26 поединков во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Что касается "Фулхэма", то лондонский клуб в прошлом сезоне занял первое место в Чемпионшипе и вышел в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

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Украинский защитник Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в чемпионате Турции.

32-летний экс-игрок донецкого "Шахтера" и санкт-петербургского "Зенита" подписал контракт с турецким "Адана Демирспор".

Соглашение Ракицкого с турецким клубом рассчитано на год и возможностью продления еще на один сезон.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Ярослав расторг контракт с "Зенитом".

В апреле 2022 года Ракицкий присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах. СМИ сообщали, что защитник может вернуться к "горнякам", однако этот переход сорвался.

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"Лион" объявил о переходе защитника "Аякса" Николаса Тальяфико.

Французский клуб подписал с 29-летним аргентинцем контракт на три года.

Тальяфико перебрался в амстердамский клуб в 2018 году с "Индепендьенте". В составе "Аякса" он трижды становился чемпионом Нидерландов.

В прошлом сезоне Николас провел 29 матчей за амстердамцев во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе сборной Аргентины он выиграл Кубок Америки.

Très heureux de vous présenter notre nouveau défenseur !



✨ Bienvenido a casa @nico_taglia ! #Tagliafico2025 — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

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Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Додо перешел в итальянскую "Фиорентину".

23-летний латераль подписал с "фиалками" контракт на 5 лет - до лета 2027 года.

Сумма трансфера не разглашается. По информации СМИ, "Шахтер" получит за игрока 14,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона возможных бонусов.

Додо выступал за "Шахтер" с января 2018 года. Суммарно на его счету 97 матчей за "горняков" во всех турнирах, 5 голов и 17 ассистов.

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Украинский футболист Александр Зинченко перебрался из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал".

"Канониры" объявили о переходе 25-летнего украинца на своем официальном сайте.

Сообщается, что Зинченко подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом".

Ранее СМИ писали, что трансфер Зинченко обойдется лондонцам в 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро). Еще 2 миллиона фунтов (2,3 млн евро) предусмотрены бонусами.

Украинец уже успешно прошел медобследование и присоединился к новому клубу на предсезонных сборах в США.

Welcome, Alex — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард перешел в "Ноттингем Форест".

29-летний англичанин перебрался к "лесникам" свободным агентом. Детали соглашения Лингарда с новичком АПЛ не сообщаются.

Летом у Джесси завершился контракт с "красными дьяволами". Он является воспитанником "Манчестер Юнайтед" - с 2000 года занимался в академии клуба, а в 2011 году подписал профессиональный контракт с "манкунианцами".

В сезоне-2021/22 Лингард провел 16 матчей за МЮ в АПЛ, забил 2 гола. В целом на его счету 232 поединка в составе первой команды МЮ, в которых он забил 35 голов и сделал 21 ассист.

Вместе с "манкунианцами" Джесси выиграл четыре трофея - Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

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"Ювентус" объявил о переходе защитника "Торино" Глейсона Бремера.

Контракт 25-летнего Бремера с "бьянконери" подписан до 2027 года.

Бремер был признан лучшим центральным защитником Серии А по итогам прошлого сезона, в котором он провел за "Торино" 33 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Донецкий "Шахтер" усилился полузащитником загребского "Динамо" Невеном Джурасеком.

23-летний хорват подписал с "горняками" контракт на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Джурасек уже присоединился к тренировочному сбору "Шахтера" в Роттердаме.

Прошлый сезон 23-летний хорват начинал в составе другого клуба УПЛ - "Днепра-1" - под руководством своего соотечественника Игоря Йовичевича.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину полузащитник покинул днепровскую команду и доиграл сезон в составе словенской "Олимпии" из Любляны, после чего вернулся в "Динамо" Загреб.

На счету Джурасека 19 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, 2 ассиста. С 2014 года Невен постоянно выступал за юношеские и молодежные сборные Хорватии.

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Аргентинский форвард Пауло Дибала подписал контракт с "Ромой".

28-летний футболист присоединился к команде Жозе Моуринью на правах свободного агента. Его соглашение с "волками" рассчитано до 30 июня 2025 года.

В конце июня Дибала покинул "Ювентус", за который выступал с 2015 года. Аргентинец забил 115 голов и отдал 45 результативных передач в 293 матчах за туринцев. Вместе со "Старой синьорой" нападающий выиграл 12 трофеев.

La foto che stavate aspettando pic.twitter.com/lYYMEODs3m — AS Roma (@OfficialASRoma) July 20, 2022

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Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко скоро станет игроком лондонского "Арсенала".

Переход Александра Зинченко к "канонирам" подтвердил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Зинченко переходит в "Арсенал". Его влияние, а также Жезуса и Стерлинга было весомым. Это невероятные люди, они - исключительные игроки, и теперь они двигаются дальше. Они идут в замечательные клубы, и я буду радоваться их дальнейшим успехам. Мы благодарны за все усилия, которые они прилагали, за их поведение на поле и за его пределами.

С Зинченко мы отлично попрощались, все прошло хорошо. У нас не удалось поступить так с Жезусом и Стерлингом, но с Зинченко мы поужинали и попрощались", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Pep Guardiola announces Oleksandr Zinchenko deal completed: “He’s going to Arsenal”, Man City manager confirms. ⚪️ #AFC



Deal signed, second part of medical to be completed and then official statement.@footballdaily ⤵️pic.twitter.com/pYNGVBLrfb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

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Польский нападающий Роберт Левандовски завершил свой трансфер из "Баварии" в "Барселону".

Каталонский клуб официально объявил о подписании польского голеадора.

Сообщается, что соглашение Левандовски с "Барселоной" рассчитано на четыре сезона. Сумма отступных в его контракте установлена в размере 500 миллионов евро.

Трансфер одного из лучших футболистов мира обошелся "сине-гранатовым" в 45 миллионов евро. Кроме того, мюнхенцы могут получить еще 5 миллионов евро бонусами.

Поляк уже присоединился к "блаугранас" на предсезонных тренировочных сборах в Майами.

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Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси подписал контракт с армянским клубом "Пюник".

При этом Аусси сразу же был включен в заявку на Лигу чемпионов и находился в резерве команды в игре 2-го раунда квалификации ЛЧ против клуба "Дюделанж" из Люксембурга.

Аусси, отец которого из Сирии, а мать – украинка, находится в системе киевлян с 2018 года. Его отдавали в аренду в "Слован" Либерец, "Торпедо-БелАЗ" и "Верес".

Весной некоторое время 21-летний Аусси тренировался с дортмундской "Боруссией", а за "Верес" не сыграл ни одного матча из-за войны. Аусси провел игру за дортмундцев в благотворительном матче против "Динамо". Выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19.

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"Бавария" объявила о переходе из "Ювентуса" защитника Маттейса де Лигта.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Остальные детали не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро гарантированных выплат и еще 10 миллионов в виде бонусов

В прошлом сезоне 22-летний нидерландец провел 42 матча за "Ювентус", отличившись 3 голами и 1 ассистом

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21-летний японский полузащитник Такефуса Кубо стал игроком "Реал Сосьедад".

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Игрок подписал контракт до июня 2027 года. Детали соглашения не разглашаются, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, "Реал Сосьедад" выкупил 50 процентов прав на игрока. Таким образом, "Реал Мадрид" сохранит половину прав на хавбека.

Примерная стоимость трансфера 6,5 миллионов евро.

Последние три года Кубо выступал на правах аренды в "Мальорке" (дважды), "Хетафе" и "Вильярреале".

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"Наполи" подписал защитника "Брайтона" и сборной Норвегии Лео Эстигора.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Детали сделки не называются. По информации СМИ, контракт рассчитан на пять лет, а сумма трансфера составляет 5 миллионов евро.

Отметим, что Эстигор принадлежал "Брайтону" с лета 2018 года. Однако за это время 22-летний защитник сборной Норвегии так и не провел за "Брайтон" ни одного матча. В прошлом сезоне он провел в арендах у "Сток Сити" и "Дженоа".

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"Александрия" взяла в аренду у полузащитника киевского "Динамо" Викентия Волошина.

Арендное соглашение 21-летнего хавбека рассчитано до лета 2023 года.

Викентий Волошин - воспитанник "Динамо". В прошлом сезоне он выступал в аренде за черниговскую "Десну", провел 12 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

ФК «Олександрія» підписав угоду з ФК «Динамо» (Київ) щодо оренди півзахисника Вікентія Волошина. Опубліковано ФК Олександрія Понеділок, 18 липня 2022 р.

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Луганская "Заря" усилила состав сразу тремя футболистами "Динамо".

Киевский клуб сообщил, что отдал луганцам в аренду защитника Романа Вантуха, а также полузащитников Владимира Бражко и Николая Михайленко.

Клубы договорились об аренде футболистов сроком на два года.

Отметим, что Михайленко и Бражко являются воспитанниками академии "Динамо", а Вантух родился во Львове и является воспитанником местной ДЮСШ "Львов".

Фото: ФК Динамо Киев

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"Кривбасс" арендовал у киевского "Динамо" полузащитника Назара Волошина.

19-летний игрок перешел в криворожский клуб на один сезон.

В прошлом сезоне Назар выступал за юношескую команду "Динамо". На его счету два гола и три ассиста в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА.

Добавим, что ранее "Кривбасс" подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецькова, Виталия Вернидуба и Евгения Афанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского, Максима Задераку и Евгения Банаду, а также нападающего Дениса Устименко.

К сезону УПЛ-2022/23 криворожский клуб готовится под руководством нового главного тренера Юрия Вернидуба.

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Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски переходит в каталонскую "Барселону".

Президент "Баварии" Герберт Хайнер сообщил, что мюнхенцы договорились с "блаугранас" о трансфере 33-летнего польского нападающего.

"Мы достигли устной договоренности с "Барселоной". Хорошо, что есть ясность для всех сторон. Роберт - невероятный игрок, и он выиграл все с нами. Мы очень благодарны ему", - сказал Хайнер.

По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенцы приняли предложение "Барселоны" в размере 45 млн евро плюс 5 млн евро бонусами.

Контракт поляка с "блаугранас" будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон.

#FCBayern president Herbert #Hainer on Robert #Lewandowski: "We have come to a verbal agreement with Barcelona. It's good to have clarity for all parties. Robert is an incredible player and he won everything with us. We are incredibly grateful to him." pic.twitter.com/NvttIyQTRx — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022

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"Челси" объявил о подписании защитника "Наполи" и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Контракт "синих" с 31-летним сенегальцем рассчитан на четыре года.

По неофициальным данным, лондонский клуб заплатил за переход футболиста 40 миллионов евро. Сам Кулибали будет зарабатывать в "Челси" 8 миллионов евро в год.

Кулибали выступал за "Наполи" с 2014 года. В составе неаполитанцев он провел 317 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

Кулибали - второе приобретение "Челси" этим летом. Ранее лондонский клуб подписал вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

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Украинский футболист Александр Зинченко уже этим летом может сменить "Манчестер Сити" на лондонский "Арсенал".

Как утверждает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, переговоры "канониров" с нынешним клубом 25-летнего игрока продвигаются успешно.

Отмечается, что "Арсенал" хочет как можно быстрее закрыть сделку - на этом настаивает главный тренер команды Микель Артета. 40-летний испанский специалист уже работал с Зинченко, когда был помощником Хосепа Гвардиолы в "Ман Сити".

Как сообщает Daily Mail, манчестерский клуб готов продать Александра за около 35 миллионов фунтов стерлингов (больше 41 миллиона евро).

Если переход состоится, это будет рекордная для украинских футболистов сумма в истории. Сейчас трансферный рекорд для украинцев составляет 30,8 миллионов фунтов стерлингов - за такие деньги Андрей Шевченко перешел из "Милана" в "Челси" в 2006 году.

Теперь Зинченко остается согласовать личный контракт с "пушкарями". Сообщается, что лондонцы предлагают Александру соглашение до 2027 года.

Arsenal are now discussing personal terms with Oleksandr Zinchenko as negotiations with Manchester City are progressing well. #AFC



Arsenal want to be fast on this deal, Arteta is pushing. Work in progress. pic.twitter.com/AKGtqnuGdO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

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Вингер сборной Бразилии Рафинья сменил английский "Лидс" на испанскую "Барселону".

Каталонцы подписали долгосрочный контракт с 25-летним футболистом.

Трансфер вингера будет стоить испанскому гранду ориентировочно 55 млн евро плюс 10 млн евро бонусы.

Рафинья провел за "Лидс" два последних сезона - вингер забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач в 67 матчах.

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Полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в донецком "Шахтере".

О переходе 29-летнего полузащитника к "горнякам" клуб из Ковалевки сообщил в своем Telegram.

Сумма трансфера и детали контракта Тотовицкого с "оранжево-черными" не разглашаются. Однако, по информации Transfermarkt, хавбек подписал контракт до 2025 года, а "Колос" получил за футболиста 700 тысяч евро.

Тотовицкий стал первым новичком "горняков" после назначения главным тренером команды Игоря Йовичевича. Он уже работает в расположении донецкого клуба. 14 июля подопечные Иовичевича начали тренировочный сбор в Нидерландах.

Зимой 2022 года "Колос" подписал Тотовицкого свободным агентом, однако из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов хавбек так и не смог провести за ковалевский клуб ни одного официального матча.

Фото: ФК Шахтер

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Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

МЮ подписал с Эриксеном контракт на три года. 30-летний датчанин перебрался к "красным дьяволам" в статусе свободного агента.

Ранее СМИ рассекретили, что в Манчестере хавбек будет зарабатывать 150 тысяч фунтов в неделю.

Летом прошлого года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Эриксен потратил несколько месяцев на реабилитацию. Ему пришлось расторгнуть контракт с миланским "Интером". Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством.

В конце января 2022 года Эриксен подписал контракт с английским "Брентфордом". Возвращение Кристиана в футбол оказалось достаточно успешным - один гол и 5 ассистов в 11 матчах за "пчел".

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Украинский полузащитник Егор Ярмолюк официально стал футболистом "Брентфорда".

18-летний хавбек подписал с новым клубом трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Ярмолюк перешел в "Брентфорд" из "Днепра-1". Сумма трансфера не разглашается.

На счету Ярмолюка - 21 матч и один гол за первую команду "Днепра-1" во всех турнирах.

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"Истанбул Башакшехир" официально сообщил о подписании контракта со звездным полузащитником Месутом Озилом. Договор рассчитан на год с опцией продления еще на год.

Озил переходит в "Истанбул" на правах свободного агента. Вчера он расторг контракт с "Фенербахче".

По информации турецких СМИ, уход Озила из "Фенербахче" связан с конфликтом с тренером команды Исмаилом Каратом.

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"Фламенго" официально уведомил о подписании хавбека Артуро Видаля. 35-летний чилиец будет выступать под 32-м номером.

Детали контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано на два года.

Sonho de uns, pesadelo para outros. Mundo invertido? Apenas a realidade: ARTURO VIDAL É DO FLAMENGO! #VidalÉDoMengão pic.twitter.com/8dWiInAXJ4 — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2022

Предыдущим клубом Видаля был "Интер", контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне на счету Видаля 2 гола и 4 ассиста в 40 матчах за "Интер" во всех турнирах.

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32-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе "Шахтера", подписал контракт с "Васко да Гама".

В бразильский клуб Тейшейра перешел на правах свободного агента, поскольку до этого договорился о расторжении контракта с "Бешикташем".

Контракт между Тейшейрой и Васко да Гама рассчитан до конца текущего года.

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Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг стал игроком "Челси".

27-летний англичанин подписал с лондонским клубом контракт сроком на 5 лет. Сумма сделки составила 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн фунтов бонусов.

В составе "горожан" Стерлинг выступал с 2015 года, когда перешел из "Ливерпуля" за 63 млн евро. За это время вингер сыграл за "Сити" 339 поединков, в которых забил 131 гол. Вместе с "небесно-голубыми" Рахим 4 раза выиграл АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов-2020/21.

В прошлом сезоне на счету Стерлинга 13 голов и 5 ассистов в 30 матчах АПЛ.

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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжит свою карьеру в эмиратском "Аль-Айне".

32-летний Ярмоленко официально стал игроком команды из ОАЭ, которую тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

Контракт Андрея с "Аль-Айном" рассчитан на один год - до конца сезона 2022/23. Об этом сообщил клуб из ОАЭ.

Ярмоленко перебрался в "Аль-Айн" в статусе свободного агента. Этим летом у него закончился контракт с лондонским "Вест Хэмом".

"Привет, болельщики "Аль-Айна". Я счастлив присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку", - сказал Ярмоленко в презентационном видео.

الأوكراني أندري يارمولينكو



من ⚒️ إلى الزعـامـة ولغاية 2023 ⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

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Одесский "Черноморец" подписал контракт с вратарем Дмитрием Непогодовым.

Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

Детали контракта с 34-летним футболистом пока не сообщаются.

Последним клубом Непогодова был казахстанский "Тобол".

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Игрок "Шахтера" Николай Матвиенко может этим летом сменить клубную прописку.

Об этом сообщает издание AD.nl.

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот ищет разноплановых игроков. 26-летний украинец, который может сыграть центрального и левого защитника, отвечает этому требованию.

В течение этой недели Матвиенко приедет в Нидерланды, чтобы попытаться договориться с "Фейеноордом".

Контракт украинского защитника с Шахтером рассчитан до лета 2025 года.

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Украинский полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк может изменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, он согласовал все условия личного контракта с "Брентфордом".

Ярмолюк уже получил британскую визу, которая позволит ему играть в Англии. Ожидается, что "Брентфорд" объявит о трансфере в ближайшие дни.

По информации СМИ, днепровский клуб получит за украинца 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ярмолюк провел семь матчей в чемпионате Украины.

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Французский полузащитник Поль Погба сменил "Манчестер Юнайтед" на туринский "Ювентус".

Итальянский клуб официально объявил о трансфере 29-летнего футболиста.

Француз возвращается в Турин на правах свободного агента. Его контракт с "красными дьяволами" завершился этим летом.

Новое соглашение Погба с "бьянконери" рассчитано до лета 2026 года. По неофициальной информации, его зарплата в клубе составит 8 млн евро в сезон. Еще 2,5 млн евро комиссионных достанутся агентам игрока.

Добавим, что Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. Шесть лет назад "Старая синьора" продала его в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 20 матчей за "манкунианцев" в АПЛ, забил 1 гол и сделал 9 ассистов.

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Форвард мадридского "Реала" Лука Йович перешел в итальянскую "Фиорентину".

Детали контракта с 24-летним сербом не разглашаются. Ранее СМИ сообщали, что соглашение рассчитано до 2024 года с опцией продления еще на два сезона.

"Реал" вроде бы ничего не получит за переход футболиста, однако "сливочным" будет принадлежать 50% суммы от последующей перепродажи.

За "Королевский клуб" Йович выступал с 2019 года. За это время он отличился 3 голами и 5 ассистами в 51 матче.

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Защитник "Барселоны" Клеман Лангле на правах аренды перешел в "Тоттенхэм".

Соглашение лондонцев с 27-летним французом рассчитано до конца сезона-2022/23. В то же время у "шпор" нет права выкупить контракт футболиста.

В прошлом сезоне Лангле принял участие в 21 матче Ла Лиги, сделал 1 ассист.

✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2022

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Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария официально стал игроком "Ювентуса".

В конце сезона-2021/22 хавбек покинул ПСЖ, и теперь на правах свободного агента присоединился к туринскому клубу.

Детали соглашения "бьянконери" с 34-летним футболистом не сообщаются. Ранее СМИ писали, что контракт с игроком рассчитан до 2023 года.

В прошлом сезоне Ди Мария забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 26 матчах чемпионата Франции.

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Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль отправился на правах аренды в "Малагу", которая проведет следующий сезон в Сегунде - втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Арендное соглашение "анчоусов" с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Это уже не первая аренда испанца. В сезоне-2020/21 Соль выступал в Сегунде за "Тенерифе" (40 матчей, 10 голов), а прошлую кампанию провел в "Эйбаре" (34 матча, 5 голов).

Напомним, что контракт Соля с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

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Дортмундская "Боруссия" оформила трансфер форварда "Аякса" Себастьяна Аллера.

"Дмели" подписали с ивуарийцем контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" заплатила нидерландцам за 28-летнего нападающего 35 миллионов евро, что является трансферным рекордом дортмундцев.

В прошлом сезоне Аллер стал лучшим форвардом чемпионата Нидерландов, забив 21 гол и отдав 7 ассистов.

Напомним, ранее он выступал за английский "Вест Хэм", немецкий "Айнтрахт", нидерландский "Утрехт" и французский "Осер".

Borussia Dortmund hat @HallerSeb verpflichtet. Der 28-jährige Stürmer wechselt vom @AFCAjax zum #BVB, wo er einen bis 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben hat. ✍️



Alle Infos https://t.co/X7nIWoypYU — Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022

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Защитник "Челси" Андреас Кристенcен перешел в "Барселону".

26-летний датчанин присоединился к "сине-гранатовым" на правах свободного агента. Его соглашение с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

В контракте футболиста прописана клаусула в размере 500 миллионов евро.

Кристенсен играл за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он провел 161 матч.

Welcome to Barcelona, Andreas Christensen! pic.twitter.com/mHy0sO9FvK — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

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Полузащитник "Милана" Франк Кессье стал игроком каталонской "Барселоны".

25-летний хавбек перебрался в Испанию на правах свободного агента. Соглашение "блаугранас" с ивуарийским полузащитником рассчитано на 4 года. В контракте игрока прописана космическая сумма отступных - 500 млн евро.

Ивуариец стал первым новичком "сине-гранатовых" в текущее межсезонье. Последние 5 лет Франк отыграл за "Милан", провел 223 матча, в которых забил 37 голов и отдал 16 ассистов. В составе "россонери" он завоевал чемпионство сезона-2021/22.

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Нападающий Габриэл Жезус перешел из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал".

25-летний бразилец подписал с "канонирами" долгосрочный контракт

По неофициальной информации, "Арсенал" заплатил "горожанам" за Жезуса 52 млн евро, а нападающий подписал с лондонцами соглашение на 5 лет.

В составе "Ман Сити" форвард сборной Бразилии отыграл 5,5 года. За это время он выиграл с клубом 11 трофеев, среди которых - 4 титула чемпиона АПЛ. В футболке "небесно-голубых" Жезус провел 236 матчей, забил 95 голов и отдал 46 ассистов.

⛅️ On Cloud No. 9



Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

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Опорный полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс перешел в "Манчестер Сити".

Соглашение "горожан" с английским футболистом рассчитано на 6 лет. Сумма трансфера 26-летнего игрока составила около 50 млн евро.

Филлипс - воспитанник "Лидса", за который выступал в течение восьми сезонов. За это время он провел за "павлинов" 234 матча, забил 14 голов и отдал столько же ассистов. Также на счету Калвина 23 поединка за сборную Англии.

Добавим, что ранее "горожане" подписали вратаря Штефана Ортегу из "Арминии", форварда Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" и вернули нападающего Хулиана Альвареса из аренды в "Ривер Плейт".

So proud to join one of the best clubs in the world. Can’t wait to keep on challenging myself and learn from the best along the way @ManCity pic.twitter.com/FKPr2XYRdS — Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) July 4, 2022

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Французский "Лион" объявил о продлении аренды вингера донецкого "Шахтера" Тете.

Бразилец будет выступать за французскую команду до 30 июня 2023 года.

"Ткачи" подписали новое соглашение с Тете, воспользовавшись новыми правилами ФИФА, которые позволяют легионерам приостановить их контракты с украинскими клубами до лета 2023 года.

Вторую половину прошлого сезона Тете выступал за "Лион" на правах аренды. Вингер забил два гола и отдал пять результативных передач в 11 матчах за французскую команду.

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Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили следующий сезон проведет в составе "Леха" Познань.

Польский клуб договорился с киевлянами об аренде 21-летнего футболиста на один сезон.

Вторую половину прошлого сезона вингер также провел в Польше, защищая цвета "Вислы" Краков.

Trzeci letni transfer stał się właśnie faktem Gio Tsitaishvili podpisał umowę z Kolejorzem. 21-latek dołącza do mistrzów Polski na zasadzie rocznego wypożyczenia z Dynama Kijów ⚪️ pic.twitter.com/GvVHXpiqLx — Mistrz Polski (@LechPoznan) July 1, 2022

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Миланский "Интер" подписал армянского хавбека Генриха Мхитаряна и камерунского вратаря Андре Онана.

Они присоединились к "нерадзурри" свободными агентами.

Мхитарян последние три сезона играл за "Рому", Онана с 2015 года защищал цвета "Аякса".

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Миланский "Интер" объявил о подписании нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" арендуют бельгийца без права выкупа на сезон-2022/23. За аренду форварда итальянский заплатит 8 миллионов евро.

Прошлым летом Лукаку перешел из "Интера" в "Челси" за 115 миллионов евро. В сезоне-2021/22 бельгиец забил 15 голов в 44 матчах "синих" во всех турнирах.

За "нерадзурри" Лукаку выступал с 2019-го до 2021 года, забив 64 гола в 95 матчах.

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Валлийский нападающий Гарет Бейл определился со своей новой командой.

Бывший игрок мадридского "Реала" будет выступать за клуб МЛС "Лос-Анджелес".

"Скоро увидимся, "Лос-Анджелес", - подписал Бейл ролик, где он стоит в символике американского клуба.

В начале июня Гарет Бейл объявил об уходе из мадридского "Реала" после завершения своего контракта со "сливочными".

Бейл стал игроком "Реала" в 2013 году, перебравшись в Мадрид из лондонского "Тоттенхэма" за рекордную на то время сумму - 101 млн евро. С тех пор Гарет провел за "сливочных" 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 ассистов.

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Лондонский "Арсенал" объявил о трансфере полузащитника "Порту" Фабио Виейра.

22-летний футболист подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

"Канониры" заплатили за португальца около 40 миллионов евро, из которых пять миллионов будут составлять бонусы. В новом клубе Виейра будет выступать под 21-м номером.

За первую команду "Порту" Виейра провел 76 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач.

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Сенегальский нападающий Садио Мане перешел из английского "Ливерпуля" в немецкую "Баварию".

30-летний футболист подписал с мюнхенцами контракт до лета 2025 года.

Как сообщали СМИ, трансфер сенегальца обошелся немецкому клубу в около 32 миллионов евро без учета бонусов. Зарплата Мане в "Баварии" составит 20 миллионов евро до уплаты налогов.

В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и отдал пять результативных передач в 51 матче "красных" во всех турнирах.

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио перебрался в римский "Лацио".

22-летний бразильский талант подписал с "орлами" контракт на пять лет. Сумма трансфера бразильца составила десять миллионов евро, два из которых - бонусы.

Маркос Антонио выступал в составе "Шахтера" с февраля 2019 года. За это время он провел в футболке "оранжево-черных" 101 матч и забил девять голов.

В составе "горняков" бразилец дважды становился чемпионом нашей страны, а также один раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. В сезоне-2021/22 он провел за "Шахтер" 28 матчей, забив 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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Португальская "Бенфика" официально объявила о переходе вингера донецкого "Шахтера" Давида Нереса.

25-летний бразильский вингер подписал с лиссабонской командой контракт до 2027 года. Трансфер Нереса обошелся "Бенфике" в 15,3 миллионов евро.

По информации португальских СМИ, "Шахтер" получит лишь часть этих средств из-за имеющейся задолженности перед клубом за переход другого бразильского хавбека Педриньо летом прошлого года.

Нерес перебрался в "Шахтер" из амстердамского "Аякса" в январе 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину не успел дебютировать за "горняков" в официальных матчах.

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Лондонский "Вест Хэм" приобрел защитника французского "Ренна" Наифа Агерда.

26-летний футболист сборной Марокко подписал с "молотобойцами" контракт на 5 лет

По неофициальной информации, "Вест Хэм" заплатил за Агерда 30 миллионов евро, также предусмотрены бонусы.

He's a Hammer ⚒ pic.twitter.com/eWA0e5EYaT — West Ham United (@WestHam) June 20, 2022

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Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из "Барселоны".

Его контракт с "сине-гранатовыми" заканчивается 30 июня 2022 года. Новое соглашение с 39-летним бразильцем каталонский клуб решил не подписывать.

Бразильский ветеран во второй раз присоединился к "Барселоне" в конце прошлого года. В сезоне-2021/22 защитник провел 16 матчей за "блаугранас", отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год. В составе каталонцев Дани стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

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"Ливерпуль" официально объявил о приобретении форварда португальской "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

"Мерсисайдцы" заплатили за 22-летнего нападающего 75 миллионов евро, побив свой трансферный рекорд. Сумма трансфера может возрасти до 100 миллионов евро с учетом всевозможных бонусов.

Как сообщила пресс-служба английского клуба, Дарвин подписал долгосрочный контракт с "красными". В "Ливерпуле" Нуньес будет выступать под 27-м номером.

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"Бавария" объявила о трансфере хавбека амстердамского "Аякса" Райана Гравенберха.

Игрок сборной Нидерландов подписал с мюнхенцами контракт сроком до лета 2027 года.

Сообщается, что за Гравенберха чемпион Германии заплатил нидерландскому клубу 18 миллионов евро.

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Бывший защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини перешел в "Лос-Анджелес".

Контракт 37-летнего футболиста с клубом МЛС будет рассчитан до 2023 года.

Отметим, что Кьеллини провел в "Ювентусе" 17 сезонов. Вместе с командой он 9 раз выигрывал чемпионат Италии, по 5 раз - Кубок и Суперкубок страны.

Giorgio Chiellini is Black & Gold.



#LAFC Transfers presented by @remitly. — LAFC (@LAFC) June 13, 2022

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"Ливерпуль" договорился с португальской "Бенфикой" о переходе уругвайского форварда Дарвина Нуньеса.

Для завершения трансфера 22-летнему нападающему осталось только пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом.

Нуньес станет самым дорогим трансфером в истории мерсисайдского клуба. Предыдущий рекорд принадлежал нидерландскому защитнику Вирджилу ван Дейку, которого "мерсисайдцы" в 2018 году купили у "Саутгемптона" за 85 миллионов евро.

Уругвайский нападающий перешел в "Бенфику" в 2020 году из испанской "Альмерии" за 24 млн евро. В завершившемся сезоне он провел за португальский клуб 39 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 4 ассиста.

Фото: Associated Press

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"Манчестер Сити" объявил о подписании форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Контракт 21-летнего норвежца с "небесно-голубыми" рассчитан на пять лет.

Сообщалось, что "Боруссия" получит за трансфер своей главной звезды 75 миллионов евро.

Холанд выступал за дортмундцев с 2020 года. За три сезона в немецком клубе он забил 86 голов в 89 матчах и отдал 23 ассиста.

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Звездный нападающий Гарет Бейл покинул мадридский "Реал".

Этим летом у 32-летнего форварда национальной сборной Уэльса закончился контракт со "сливочными"

Бейл стал игроком "Реала" в 2013 году, перебравшись в Мадрид из лондонского "Тоттенхэма" за рекордную на то время сумму - 101 млн евро. С тех пор Гарет провел за "сливочных" 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 ассистам.

Вместе с "Реалом" валлиец трижды выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, однажды стал обладателем Кубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, а также четырежды торжествовал на Клубном чемпионате мира.

Фото: Associated Press

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Французский форвард Александр Ляказетт вернулся из лондонского "Арсенала" в "Лион".

31-летний нападающий присоединился к французскому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до 2025 года.

Отметим, что Ляказет является воспитанником "Лиона". В 2017 году он перешел в "Арсенал" за 60 млн евро, теперь же он достался "ткачам" бесплатно.