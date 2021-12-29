Трансферное окно-2022: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Трансферное окно-2022: все о зимних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Рассказываем об официальных сделках и громких слухах во время зимнего межсезонья.

В начале января в ведущих футбольных чемпионатах Европы открывается зимнее трансферное окно. Клубы получат шанс усилить свои составы, или же, наоборот, избавиться от ненужных игроков и разгрузить зарплатную ведомость.

ТСН Проспорт рассказывает о трансферах и главных слухах зимнего межсезонья в топовых европейских чемпионатах и украинской Премьер-лиге.

Англия 1 января - 31 января

1 января - 31 января Германия 1 января - 31 января

1 января - 31 января Франция 1 января - 31 января

1 января - 31 января Италия 3 января - 31 января

3 января - 31 января Испания 3 января - 31 января

3 января - 31 января Украина 31 января - 2 марта

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Донецкий "Шахтер" заинтересован в приобретении нападающего амстердамского "Аякса" - Давида Нереса.

Как сообщает Goal, "горняки" готовы выложить за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Это уже будет вторая попытка украинского клуба приобрести бразильца, ведь до этого Шахтер уже делал предложение амстердамцам, однако получил отказ.

По информации источника, украинский клуб даже готов сохранить за "Аяксом" часть экономических прав на игрока. Также стороны обсуждают, какой будет сумма трансфера - фиксированной или будет зависеть от бонусов за дальнейшие достижения.

Associated Press

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Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес стал игроком каталонской "Барселоны".

Об этом сообщил официальный сайт "блаугранас".

По информации испанских и британских СМИ, стоимость трансфера составила 55 миллионов евро. "Барселона" рассчитается с "Манчестер Сити" несколькими траншами, начиная с лета 2022 года.

Клаусула Феррана Торреса в новом клубе составит миллиард евро.

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Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко максимально близок к переходу в английский "Эвертон".

Сразу несколько авторитетных источников, среди которых известный инсайдер Фабрицио Романо, сообщили, что киевский и мерсисайдский клубы полностью согласовали трансфер 22-летнего украинского защитника.

Ожидается, что "бело-синие" получат за трансфер Миколенко около 20 млн евро.